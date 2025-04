Love: una clip in anteprima esclusiva del film di Dag Johan Haugerud

News Cinema

Al cinema dal 17 aprile con Wanted il secondo film della trilogia dell'autore norvegese che ha vinto l'Orso d'oro alla Berlinale 2025 con Dreams. Ecco trama, clip e trailer di Love.

Dopo Dreams, arrivato in sala poche settimane fa, fresco di Orso d'oro come miglior film al Festival di Berlino 2025, Wanted sta per far uscire nei nostri cinema anche Love, il secondo film della trilogia scritta e diretta dal regista norvegese Dag Johan Haugerud, che con questi film si è rivelato uno dei grandi talenti del cinema mondiale contemporaneo.

Presentato in prima mondiale in concorso al Festival di Venezia dello scorso anno, Love è, come gli altri film della trilogia di Haugerud, un film di dialoghi e relazioni, nel quale si esplorano con semplicità e sincerità spiazzanti le dinamiche sociali, affettive e sentimentali delle società moderne. Protagonisti sono

Marianne (Andrea Bræin Hovig), oncologa in un ospedale di Oslo, e Tor (Tayo Cittadella Jacobsen), un infermiere che lavora con lei. Entrambi single, i due hanno un rapporto di rispetto e di amicizia, per il quale cominciano a scambiarsi sempre più confidenze sulle loro relazioni amorose e sessuali. Marianne sta bene da sola, non crede più tanto nell'amore, ha però appena incontrato un uomo con cui potrebbe nascere qualcosa; Tor attraversa la vita senza grandi aspettative ma con grande attenzione per il prossimo, e spesso fa "cruising" sul traghetto notturno che attraversa il fiordo di Oslo in cerca di incontri occasionali.

Proprio su uno di questi momenti notturni è incentrata la clip di Love che vi mostriamo in anteprima esclusiva. Un frammento di film nel quale non solo il personaggio di Tor incontra Bjørn (Lars Jacob Holm), che è l'unico personaggio che si vede in tutti e tre i film della trilogia di Haugerud, e che in Love ha il suo unico ruolo di rilievo (negli altri due è poco più di una comparsa), ma che è anche un ottimo esempio della capacità dell'autore norvegese di scrivere e mettere in scena dialoghi che hanno del miracoloso per la complessità dei temi che affrontano, e la schietta e naturalissima semplicità del modo in cui certe cose vengono dette, raccontate, confessate.

Love, una clip del film in anteprima esclusiva

Love: Una Clip Ufficiale italiana del Film in anteprima esclusiva - HD