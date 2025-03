Love: il trailer del film norvegese in concorso a Venezia, al cinema dal 17 aprile

News Cinema

Parte di una trilogia del regista norvegese Dag Johan Haugerud, Love, un film sulle relazioni amorose contemporanee, arriverà al cinema dopo esser stato presentato in concorso a Venezia e al festival di Bolzano alla presenza del regista. Ecco il trailer.

Arriverà al cinema con Wanted il 17 aprile Love, dopo esser passato in concorso all'ultima Mostra del cinema di Venezia e un'anteprima il 6 aprile al Bolzano Film Festival Bozen, alla presenza del regista, il norvegese Dag Johan Haugerud, che l'ha anche scritto. Love è un film sulle relazioni amorose contemporanee, parte di una trilogia - Dreams-Love-Sex - che affronta diverse sfaccettature dei rapporti amorosi e sessuali del mondo contemporaneo, indagando forme di intimità oltre i limiti delle relazioni convenzionali. Questo è il trailer ufficiale italiano.

Love: la trama e i protagonisti

Love vede protagonisti Marianne (interpretata da Andrea Bræin Hovig), un medico pragmatico, e Tor (interpretato da Tayo Cittadella Jacobsen), un infermiere compassionevole. I due fanno amicizia sul lavoro e iniziano a confidarsi le rispettive storie di relazione affettiva e sessuale: entrambi rifuggono i rapporti troppo convenzionali, prediligendo una maggiore libertà e autenticità nelle relazioni che intraprendono. Una sera, su un traghetto che attraversa il fiordo di Oslo collegando la città e le isole di provincia, Tor le confessa che spesso trascorre lì le sue notti, in cerca di incontri occasionali con uomini di passaggio. Marianne, invece, si concede appuntamenti al buio e ha da poco intrecciato una relazione con un uomo divorziato, padre di famiglia e con l'ex moglie che vive nella casa accanto. Love è un film romantico che esplora la sessualità, le relazioni e l'amore, incentrato sull’amicizia e il confronto tra due colleghi di lavoro.

“Per molti versi – dichiara il regista Dag Johan Haugerud – questo film tratta della ricerca di relazioni sessuali ed emotive con gli altri senza necessariamente conformarsi alle norme e alle convenzioni sociali predominanti. La sessualità femminile, che sembra essere costantemente messa in discussione da uomini e donne in molte parti della società, è un punto centrale del film. Non siamo ancora arrivati a un punto in cui le donne possano fare scelte riguardanti la loro sessualità e la loro vita sentimentale senza doversi difendere o spiegare. Con Love - e con l'intera trilogia completata da Sex e Dreams - il mio obiettivo primario è stato quello di trasmettere che sono possibili per tutti nuovi modi di pensare e di comportarsi”.