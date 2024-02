Love Child, Elizabeth Olsen e Charles Melton protagonisti di una nuova dark comedy

News Cinema

Love Child, dramedy diretta da Todd Solondz, ha scelto il suo duo protagonista al centro di un triangolo amoroso: Elizabeth Olsen e Charles Melton.

Elizabeth Olsen e Charles Melton divideranno la scena in Love Child, una nuova dark comedy diretta da Todd Solondz. Entrambi sono reduci da un percorso alquanto brillante in quel di Hollywood. Da un lato Elizabeth Olsen ha rafforzato la sua presenza nel mondo dello spettacolo grazie al Marvel Cinematic Universe e alla sua Scarlet Witch, anche se di recente ha congelato il personaggio concentrandosi su altro, come Love & Death della HBO. Charles Melton, invece, dopo Riverdale è stato coinvolto tra i protagonisti di May December, un film dal cast stellare che include anche Julianne Moore e Natalie Portman. In Love Child, si ritroveranno entrambi a condividere un sentimento dirompente al centro di un triangolo amoroso.

Love Child, Elizabeth Olsen e Charles Melton protagonisti di una dramedy

Secondo le prime anticipazioni condivise da Collider, la trama di Love Child ruota attorno ad un triangolo amoroso. Elizabeth Olsen dovrebbe interpretare Misty, una donna intrappolata in un matrimonio che da tempo è privo di passione. L’unica gioia generata da quell’unione è suo figlio Junior, per il quale Misty stravede. Farebbe di tutto per suo figlio. Junior è molto legato a sua madre e sarà proprio colui che porterà nella sua vita Easy, il personaggio che dovrebbe essere interpretato da Charles Melton. Uno sconosciuto carismatico e affascinante che aiuterà Misty a liberarsi di suo marito permettendole così di essere libera di essere felice. Ma il piano di Junior non funziona e, anzi, prende una direzione diversa che si rivelerà essere pericolosa per le persone coinvolte.

Oltre ai due protagonisti, al momento non è chiaro chi apparirà ulteriormente nel cast: ad esempio non sappiamo chi interpreterà Junior o il marito di Misty. Come precisa Collider, il progetto – definito cupo e comico – è stato a lungo in gestazione: in principio il film aveva scelto come protagonisti Rachel Weisz e Colin Farrell, ma poi ha cambiato duo protagonista. In merito alla scelta, Solondz ha rivelato a Variety:

Sono più che entusiasta di lavorare con Elizabeth Olsen e Charles Melton su quella che sarà una celebrazione super divertente e giocosa dei film di Hollywood.