Love Again: il trailer italiano della commedia romantica con la partecipazione di Celine Dion

Arriverà al cinema l'11 maggio Love Again, un film perfetto per tutti quelli che al cinema vogliono sognare e commuoversi e soprattutto consolarsi. Si tratta di una commedia sentimentale diretta da Jim Strouse e interpretata nei ruoli protagonisti da Sam Heughan e Priyanka Jones Chopra, con la prima apparizione in un film di finzione, nel ruolo di se stessa, della cantante canadese Celine Dion. Del film, prodotto da Sony Pictures e distribuito in Italia da Eagle Pictures, è appena arrivato il trailer italiano.

Love Again: la trama del film

Dopo aver perso il fidanzato, Mira Ray continua a inviare romantici messaggi al suo vecchio numero di cellulare senza rendersi conto che è stato riassegnato al telefono aziendale del giornalista Rob Burns. Rob rimane colpito dalle parole di Mira e, quando gli viene assegnato il compito di scrivere un articolo sulla superstar Celine Dion (che interpreta se stessa nel suo primo ruolo cinematografico), chiede il suo aiuto per capire come incontrare Mira di persona e conquistare il suo cuore.