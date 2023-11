Love Actually compie 20 anni, come Keira Knightley conquistò il ruolo

News Cinema

Keira Knightley compì 18 anni quando Love Actually uscì: 20 anni dopo, la direttrice casting ricorda come non ebbe problemi a scegliere lei per la parte di Juliet, nonostante la giovane età. Era proprio lei.

In questi giorni la romantica commedia corale Love Actually di Richard Curtis compie 20 anni: per la precisione, l'anteprima londinese del film si svolse proprio il 16 novembre. Delle svariate vicende che il film racconta, una delle più iconiche è quella che vede Keira Knightley segretamente amata dal testimone (Andrew Lincoln) del suo neo-marito (Chiwetel Ejiofor). La dichiarazione d'amore (e di resa) tramite cartelli è diventata iconica, citata persino altrove. La direttrice casting Fiona Weir ha raccontato a People perché lei e Curtis scelsero la giovanissima (davvero!) Keira per quel ruolo.





Keira Knightley in Love Actually "era come Juliet, aperta con tutti"

Nata il 26 marzo del 1985, Keira Knightley era da poco maggiorenne quando Love Actually - L'amore davvero venne distribuito, nel novembre 2003, pochi mesi dopo Pirati dei Caraibi - La maledizione della Prima Luna, che aveva girato da minorenne. Al di là di quel blockbuster, nel cinema inglese era già nota per Sognando Beckham (2002), quindi era nel radar del regista Richard Curtis e della sua direttrice casting Fiona Weir, che oggi racconta:

Richard voleva che Juliet fosse una persona amabile, semplice e aperta. E Keira era assolutamente così, nella vita vera. Era una creatura meravigliosa, era un piacere starle accanto, gentile e aperta con tutti. [...] Quando la scritturammo per Juliet era proprio giovane. Credo che avesse da poco fatto Sognando Beckham. Tutti pensavano che fosse più grande di quanto in effetti era, perché recitava da quand'era piccola. Ma questo fu il suo primo ruolo da adulta.