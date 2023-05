Lord of War - In arrivo un sequel con Nicolas Cage e Bill Skarsgård

News Cinema

Lord of War, crime thriller del 2005, avrà un sequel, diretto sempre da Andrew Niccol. Nicolas Cage riprenderà il ruolo del trafficante d'armi Yuri Orlov, mentre Bill Skarsgård sarà suo figlio, Anton.

In queste ore è trapelata una notizia tanto inaspettata quanto sperata. Nicolas Cage si riunirà infatti al regista Andrew Niccol per realizzare il sequel di Lord of War, dal titolo Lords of War. Dopo circa diciotto anni, l'attore riprenderà quindi il ruolo del trafficante d'armi Yuri Orlov, alle prese - questa volta - con un affare di famiglia. Al suo fianco troveremo infatti suo figlio, interpretato dall'ormai sempre più affermato Bill Skarsgård.

Lords of War - La vendita di armi diventa un affare di famiglia

Andrew Niccol tornerà dietro la macchina da presa per girare un sequel atteso ormai da anni, che continuerà quanto raccontato nel primo capitolo. La storia - basata su una sceneggiatura scritta dallo stesso Niccol - si amplierà però fino a comprendere le complesse dinamiche familiari di Yuri Orlov, il più importante trafficante d'armi al mondo. Al centro della trama troviamo infatti suo figlio, Anton, deciso ad entrare nel business di cui è leader suo padre per riuscire a superare il suo record di vendite e il suo retaggio, mentre raduna un esercito di mercenari da mettere sul mercato per i conflitti in Medio Oriente. Il regista trasforma quindi l'ascesa di un uomo spregiudicato in un conflitto generazionale, che metterà a dura prova tanto il padre quanto il figlio. A proposito dei motivi che l'hanno spinto a realizzare il sequel, Andrew Niccol ha quindi dichiarato:

C'è molto altro da esplorare con questi personaggi. Platone diceva "Solo i morti hanno visto la fine della guerra". Non vedo l'ora di trascorrere più tempo con l'affascinante demonio Yuri Orlov, adesso che si è fatto vivo suo figlio illegittimo... il quale si rivelerà non essere legittimo sotto tutti gli aspetti.

I produttori di Lord of War - Philippe Rousselet e Fabrice Gianfermi - tornano nel team produttivo del secondo capitolo, con la loro società Vendôme Group - già dietro al successo de I segni del cuore - CODA - e saranno affiancati dallo stesso Nicolas Cage - tramite la Saturn Films. Bill Skarsgård sarà invece accreditato come produttore esecutivo. Le riprese del sequel sono fissate per l'autunno 2023, mentre non è stata al momento rivelata una data d'uscita. FilmNation Entertainment presenterà infatti il progetto al Marché du film del Festival di Cannes, alla ricerca di finanziatori\distributori. Nessun membro del cast originale - che comprendeva nomi del calibro di Ethan Hawke, Jared Leto e il compianto Ian Holm - è stato confermato in Lords of Wars, oltre a Nicolas Cage. Bill Skarsgård, dopo aver vestito i panni del perfido Marchese de Gramont in John Wick 4, è pronto a tornare nei panni di un "villain". La star è inoltre attesa in Nosferatu di Robert Eggers, mentre Cage sarà nelle sale italiane dal 25 maggio con Renfield, horror comedy sul mito di Dracula. Per quanto riguarda Lords of War, non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti.