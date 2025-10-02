TGCom24
Look4ward - #BuildYourFuture alla Festa di Roma: Intesa Sanpaolo e Coming Soon invitano gli studenti

Prosegue la collaborazione tra Coming Soon e Intesa Sanpaolo per Look4ward - #BuildYourFuture. Dopo il recente evento alla Mostra del Cinema di Venezia, l'incontro gratuito e riservato agli studenti delle scuole secondarie di II grado e delle università torna nella Capitale in occasione della Festa del Cinema di Roma. Ecco come partecipare.

Look4ward - #BuildYourFuture alla Festa di Roma: Intesa Sanpaolo e Coming Soon invitano gli studenti

Nell'ambito dell'iniziativa Look4ward - #BuildYourFuture, gli studenti delle scuole secondarie di II grado e delle università sono invitati a Roma mercoledì 22 ottobre durante la 20ª Festa del Cinema.

Intesa Sanpaolo ha concepito un programma per le Università e Scuole Superiori di tutta Italia per ispirare e accompagnare le giovani generazioni nella scoperta delle opportunità che emergono dalle trasformazioni della società e dell’economia. L'impegno dell'istituto bancario è quello di dare un reale contributo alla comunità e alla cittadinanza attraverso programmi educativi che possano sensibilizzare i giovani rispetto alla portata trasformativa dei principali trend dell’economia e della società e permettere loro di approfondire la conoscenza delle competenze.

L'incontro gratuito si svolgerà mercoledì 22 ottobre dalle ore 16 alle ore 18. Il luogo dell'evento è lo Spazio Coming Soon in Piazza Apollodoro a Roma a pochi passi dall'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Chi desidera partecipare deve iscriversi utilizzando il form qui sotto.

Look4ward - #BuildYourFuture: compila il form

Con la richiesta dichiaro di aver letto e accettato la nostra Privacy Policy e Termini e Condizioni


Per approfondimenti: Look4ward – Build Your Future

