Look4ward - #BuildYourFuture al Festival di Venezia 2025: Intesa Sanpaolo e Coming Soon invitano gli studenti

Si rinnova per il secondo anno la collaborazione tra Coming Soon e Intesa Sanpaolo per Look4ward - #BuildYourFuture. L'incontro gratuito e riservato agli studenti delle scuole secondarie di II grado e delle università avrà luogo durante Il Festival di Venezia 2025. Ecco come partecipare.