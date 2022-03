Lontano da James Bond: i migliori film in streaming di Daniel Craig

News Cinema

L'attore britannico compie oggi 54 anni. 5 titoli in streaming per ripercorrere una carriera notevole anche al di fuori del franchise di 007.

Compie oggi 54 anni il più celebrato James Bond dopo l’originale Sean Connery, ovvero Daniel Craig. In attesa di sapere chi lo sostituirà nel ruolo di 007 vogliamo ripercorrere la carriera dell’attore lontano dal ruolo che lo ha definitivamente imposto come star di prima grandezza, facendogli al tempo stesso guadagnare milioni e milioni di dollari. I cinque film in streaming scelti per celebrare il carisma e la presenza scenica di Craig denotano anche la sua capacità di lavorare dentro i generi, attraverso i quali ha sviluppato col tempo e con i film una discreta propensione a toni più leggeri. Aiutato senza dubbio dagli autori di prestigio con cui ha collaborato. Buona lettura.

Cinque film in streaming per ripercorre la carriera di Daniel Craig oltre James Bond

The Pusher

Munich

Millennium - Uomini che odiano le donne

La truffa dei Logan

Cena con delitto - Knives Out

The Pusher (2004)

Il film che lancia la carriera di Daniel Craig - e anche quella di Sienna Miller e Tom Hardy in un piccolo ruolo - è un crime-movie frizzante e patinato, perfetto per esaltare la presenza scenica sbruffona e affascinante dell’attore. The Pusher viene diretto da Matthew Vaughn con la necessaria spigliatezza, infilando una serie di scene molto divertenti da vedere. Un film leggero e sardonio, un crime-movie in perfetto british-style. Quello di Guy Ritchie, tanto per intenderci…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix.

Munich (2005)

Scelto da Steven Spielberg per entrare nella squadra di agenti segreti/assassini protagonisti del suo livido thriller storico, Craig ripaga la fiducia con una prova tesa e febbrile. È senz’altro lui una delle carte vincenti di Munich, probabilmente il film più pessimista del grande autore, uno spaccato violentissimo (prima di tutto psicologicamente, ma non solo) e girato con una maestria assoluta. Eric Bana e Geoffrey Rush tra gli altri interpreti di un film bellissimo, seriamente difficile da sostenere tale è la sua portata emotiva. Nomination all'Oscar per il film, la regia e la sceneggiatura. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Millennium - Uomini che odiano le donne (2011)

Millennium - Uomini che odiano le donne: Il nuovo trailer italiano del film di David Fincher

Altra collaborazione eccellente quella con David Fincher, che lo vuole protagonista dell’adattamento del celebre romanzo thriller di Stieg Larsson. Millennium - Uomini che odiano le donne è un lungometraggio raffinato esteticamente quanto coerentemente freddo, che si insinua dentro la mente e sotto la pelle dello spettatore fino a soffocarlo. Rooney Mara (nomination all’Oscar) è una Lisbeth Salander feroce e fragile insieme, perfetta come contraltare per Craig. Coppia sinuosa e infuocata per un film stilisticamente portentoso. Da rivedere per apprezzarlo meglio. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision.

La truffa dei Logan (2017)

La Truffa dei Logan: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

A supporto dei due fratelli protagonisti Channing Tatum e Adam Driver Daniel Craig sfodera la prova più frizzante e sopra le righe della sua carriera. Tinto di un biondo patinato abbacinante, l’attore è probabilmente la cosa più divertente de La truffa dei Logan, spassoso heist-movie che Steven Soderbergh confeziona con libertà e grande senso del genere. Un film da godersi tutto d’un fiato, strepitoso in più di un’occasione e con a supporto una perfetta Riley Keough. Peccato non sia stato un successo al botteghino, lo meritava assolutamente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Cena con delitto - Knives Out (2019)

Cena con Delitto - Knives Out: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

E per finire il clamoroso successo del divertente whodunit diretto da un Rian Johnson che torna alle origini, non si prende troppo sul serio e rinverdisce il genere con un cast di attori clamoroso. Oltre al protagonista Craig troviamo Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Christopher Plummer, Chris Evans, Ana de Armas e molti, davvero molti altri. Cena con delitto - Knives Out rispetta tutte le regole del genere ma in maniera assolutamente personale, oseremmo scrivere civettuola. Nomination all’Oscar per la sceneggiatura, in arrivo due sequel per Netflix. Li aspettiamo curiosi. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision.