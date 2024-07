Longlegs: una canzone... da brividi

News Cinema

Non sembra volersi interrompere la sensazionale campagna promozionale dell'horror di Oz Perkins con Nicolas Cage. Adesso è la volta di una canzone davvero inquietante.

Ve l'avevamo appena detto, parlando di una nuova clip video intitolata "Look Closer". La sensazionale campagna promozionale online di Longlegs, l'horror di Oz Perkins interpretato da Nicolas Cage e Maika Monroe, non accenna a arrestarsi nonostante il film abbia già debuttato nelle sale americane con ottimi risultati di pubblico e straordinari risultati di critica (se ne parla come del miglior horror del decennio. Pochi minuti va, sul canale YouTube della NEON, che distribuisce il film, è apparso un nuovo video, quasi un videoclip, dato che ne è protagonista una canzone, ma le atmosfere angosciose e terrificanti sono le stesse di tutto quello che è venuto prima.

Il video, e la canzone, si intitolano "Fire Fire Fire, Hiss", a cantare, secondo la didascalia, è stato Dale Ferdinand Kobble, ovvero il serial killer demoniaco interpretato da un Nicolas Cage con una performance che è già leggendaria. Quella che ascolterete, recita la didascalia, è l'ultima registrazione musicale nota di Kobble prima che "le voci" si impossessassero di lui. Fate caso alla copertina di "Trasformer" di Lou Reed in alto a sinistra: per stessa ammissione di Perkins, autore del film, quell'album è stato una grande fonte d'ispirazione per lui per questo film.