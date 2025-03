Lo Studio Ghibli omaggiato dai meme via ChatGPT, la reazione di Sam Altman, CEO di OpenAI

News Cinema

La nuova versione di ChatGPT ha un modello sofisticato di generazione delle immagini via IA: sui social è diventato virale "studioghiblizzare" foto e meme popolari. Sam Altman di OpenAI lo trova divertente. Lo Studio Ghibli per ora non reagisce.

L'ultimo aggiornamento di ChatGPT, codice GPT‑4o, ha causato un'ondata virale di meme molto particolari: qualcuno ha chiesto all'Intelligenza Artificiale di rielaborare popolari immagini tormentone nello stile dello Studio Ghibli, il leggendario studio di animazione portato alla gloria da Hayao Miyazaki e Isao Takahata con i loro capolavori. In poco tempo i social si sono riempiti di queste follie, a volte esilaranti quando si riconosce il materiale originale, come nel caso del ragazzo distratto da un'altra ragazza, fonte di rabbia per la sua compagna (chi non vi si è mai imbattuto, almeno una volta?).





Today is a great internet day pic.twitter.com/iPWl2yfvdq — Zeneca.xyz 🔮 (@Zeneca) March 26, 2025

Lo Studio Ghibli diventa meme tramite ChatGPT, la reazione di Sam Altman

Anche Sam Altman, CEO di OpenAI, si è accorto che l'ultimo aggiornamento di ChatGPT ha innescato questa moda... e di certo il capo di una grande azienda non può esimersi dal cogliere al volo una pubblicità gratuita, approfittando anche per togliersi qualche sassolino dalla sua scarpa. In un post su X ha scritto: "Immaginate di essere me. / Ti massacri per un decennio per contribuire alla creazione di una superintelligenza per curare il cancro o una roba del genere. / Praticamente non interessa a nessuno per sette anni e mezzo, poi per due anni e mezzo tutti ti odiano per qualsiasi cosa. / Ti svegli una mattina e vedi centinaia di messaggi: 'Guarda, ti ho rifatto in stile Ghibli, ahahahah!"





Non siamo pronti a scommettere che il suo avatar "Studio Ghibli" basterà davvero a interrompere i due anni e mezzo di "odio", anche perché le fughe in avanti di Altman e di OpenAI hanno suscitato legittime rimostranze in giro per il mondo: non vanno dimenticati episodi come lo scontro tra Scarlett Johansson e Open AI. È bello però pensare che la poesia dello Studio Ghibli, del quale abbiamo di recente ammirato Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki, si faccia involontaria portavoce di una distensione degli animi... pur mancando ancora una reazione ufficiale da un portavoce del Ghibli. Qualcuno ricorda solo che una decina d'anni fa proprio Hayao, messo di fronte a un'animazione creata con l'Inteligenza Artificiale, espresse sgomento, orrore e indignazione per la fine dell'umanità ("un insulto alla stessa vita"). Non esattamente un appoggio. Va anche ricordato che lo Studio Ghibli ha saputo mettere in discussione la sua "purezza cinematografica", accettando per esempio di realizzare le sequenze del videogioco Ni No Kuni, previa però approvazione del progetto e sancita una sua comunanza con la tradizione poetica dell'azienda.

In questo caso, come spesso accade sulla rete, la situazione sta sfuggendo di mano. Ma rimane divertente... e in fin dei conti sancisce l'amore del pubblico per quegli anime.