Lo Squalo: il trailer IMAX per la riedizione americana del capolavoro di Steven Spielberg

47 anni dopo l'uscita, Lo Squalo torna a terrorizzare le platee americane in una spettacolare riedizione. Ecco il trailer IMAX realizzato per l'occasione.

"Ci serve una barca più grossa". Così diceva il Brody di Roy Scheider ai suoi compagni di avventura, Quint (Robert Shaw) e Hooper (Richard Dreyfuss), in una delle tante memorabili battute de Lo Squalo, il film del 1975 in cui un giovane Steven Spielberg non esitava a far divorare dal gigantesco predatore del film bambini e bagnanti innocenti, terrorizzando e al tempo stesso divertendo gli spettatori. Un capolavoro che torna in riedizione questa estate - per la precisione nel Labor Day, il 2 settembre - nei cinema americani, in Real 3D e nelle sale del circuito IMAX per cui sembra nato. Per l'occasione è stato realizzato un nuovo trailer.

Si tratta della prima volta che Lo Squalo viene visto sui giganteschi schermi IMAX. Anche E.T. avrà lo stesso trattamento, il 12 agosto. Questa la dichiarazione ufficiale di Jim Orr, presidente della Universal Pictures americana:

La Universal è onorata di aver partecipato a tantissimi straordinari e indimenticabili film di Steven Spielberg negli ultimi 47 anni, inclusi Lo Squalo nel 1975, E.T. nel 1982 e Jurassic Park. È giusto dire che nessun regista ha avuto un impatto maggiore o più duraturo sul cinema americano o ha creato ricordi cinematografici più indimenticabili per miliardi di persone in tutto il mondo. Non potremmo pensare a un modo più perfetto per celebrare l'anniversario di E.T. e il primo blockbuster estivo di Spielberg e Universal, del permettere al pubblico di fare esperienza di questi film come non hanno mai potuto fare prima.

Speriamo che un'esperienza del genere venga offerta anche a noi, nonostante le poche sale del circuito IMAX esistenti in Italia, perché non riusciamo a pensare a un modo migliore di una visione così immersiva per farci terrorizzare ed entusiasmare da Lo Squalo ancora una volta.