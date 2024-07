Lo Squalo celebrato da un set LEGO per i suoi 50 anni, ecco il video con la sintesi comica del film!

News Cinema

L'anno prossimo Lo squalo di Steven Spielberg compirà 50 anni: si preparano celebrazioni, e la LEGO non poteva mancare con un suo set dedicato e ufficiale. Un cortometraggio sintetizza in un minuto e mezzo il mito.

Nel 2025 Lo squalo di Steven Spielberg celebrerà i suoi primi 50 anni: il film che diede di fatto inizio alla concezione del moderno blockbuster viene festeggiato da un pedaggio ormai diffuso della cultura pop: un set LEGO con licenza ufficiale. La casa dei mattoncini l'ha annunciato tramite un cortometraggio che in appena un minuto e mezzo sintetizza la stranota trama del film. Naturalmente, lo fa con assoluto umorismo.





Lo squalo diventa LEGO a ridosso dei suoi 50 anni