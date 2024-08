Lo squalo alla soglia dei 50: l'inesauribile gioventù del film di Steven Spielberg

News Cinema

I ritorni al cinema, le riedizioni da collezione in Blu-ray, le retrospettive ai festival e nelle arene estive. Lo squalo, o Jaws in originale, è il capolavoro di sempre diventato un solido marchio per molti business.

Uno dei più grandi filmmaker che il cinema abbia mai conosciuto aveva 27 anni quando stava costruendo inconsapevolmente due miti alla volta, quello dello squalo e quello di se stesso. Nell'estate del 1974 Steven Spielberg si trovava a Martha's Vineyard, l'isola adiancente a Cape Cod dove bostoniani e newyorchesi hanno la seconda casa o dove vanno in villeggiatura nei mesi caldi. Qui è stata ricreata Amity Island, la fortunatamente fittizia isoletta con un sindaco terrorizzato dall'idea che il business locale vada in malora a causa di un pesce affamato e sadico.

Si trattava dell'opera seconda del regista, volendo differenziare i progetti cinematografici da quelli televisivi. Il primo film intitolato Sugarland Express lo aveva girato l'anno precedente e degli altri tre TV movie che aveva realizzato, uno era il celebre Duel. In fin dei conti, la storia di quell'autocisterna con un camionista senza volto, assurta alla distribuzione cinematografica al di fuori degli USA, non è così diversa da quella de Lo squalo. Entrambe raccontano di "leviatani che prendono di mira l'uomo comune", per usare le parole dello stesso Spielberg.

L'anno prossimo si festeggerà il 50° anniversario dell'uscita di Jaws (titolo originale che significa "mascelle"). Il fatto che si tratti di mezzo secolo colpisce come un cazzotto sul mento, soprattutto coloro che lo hanno visto da ragazzini e ora si sentono sopravvissuti del disastro della USS Indianapolis come Quint, interpretato da Robert Shaw. Ma a parte la rotondità del numero, non è un grande avvenimento questo anniversario per via della costante attenzione che il film continua ad avere da anni sul pubblico. Non si contano i ritorni al cinema, ultimo dei quali in versione IMAX nel 2022.

Ogni anno si parla dello Squalo di Spielberg. Nei festival, nelle scuole di cinema, nelle arene estive (la proiezione più recente è quella di Piazza Maggiore a Bologna lo scorso 30 luglio) e nelle case di chi il cinema lo vive anche tra le mura del proprio salotto. Lo Squalo è tra i film con più riedizioni in DVD, Blu-ray e 4K UHD, tanto in semplici versioni amaray quanto in steelbook per collezionisti, o ancora più articolate e ricche come le edizioni Vault e CineMuseum.

Lo squalo: il set celebrativo Lego

Da alcuni anni la casa danese dei mattoncini da costruzione ha inglobato il cinema nelle proprie creazioni, oltre ad aver dato il via a un proprio filone cinematografico. I fedelissimi costruttori di ogni età che già posseggono le versioni Lego delle automobili di Ghostbusters e di Ritorno al futuro o i set di Stranger Things, Friends e del Santa Sactorum, dovranno fare spazio sulla mensola per affiancare l'attacco dello squalo al peschereccio con a bordo lo sceriffo Brody, l'oceanografo Hooper e il lupo di mare Quint, che nei film hanno i volti di Roy Scheider, Richard Dreyfuss e del sopracitato Shaw. Il set Lego da 1497 pezzi dedicato a Jaws riproduce la drammatica scena in cui Brody prouncia la celebre battuta "We're gonna need a bigger boat", quel "ci serve una barca più grossa" da tempo ormai entrato nel lessico comune americano per descrivere una situazione in cui la realtà va oltre le aspettative (in peggio).

Lo squalo: due nuovi documentari all'orizzonte

Jaws: Making a Splash in Hollywood è uno dei due nuovi documentari sul film di Spielberg. Diretto dai francesi Olivier Bonnard e Antoine Coursat per il canale ARTE, il titolo è già finalizzato ed è stato presentato lo scorso giugno, per essere venduto in altri paesi, al festival per documentari Sunny Side of the Doc, che si svolge in Francia nella cittadina di La Rochelle. La narrazione sfrutta soprattutto il materiale promozionale d'archivio, parzialmente visto nei DVD, con alcune nuove interviste, tra cui quelle all'ambientalista marina Wendy Benchley (vedova dell'autore del libro da cui è tratto Lo squalo, allo sceneggiatore Carl Gottlieb, all'attrice Lorraine Gary che interpreta la moglie di Brody, a Ian il figlio di Robert Shaw.