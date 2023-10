Lisa Frankenstein: il teaser trailer dell'horror comedy, debutto registico di Zelda Williams

News Cinema

Uscirà in America il 9 febbraio del 2024 il nuovo film scritto da Diablo Cody e diretto da Zelda Williams al suo debutto, una commedia horror intitolata Lisa Frankenstein. Ecco le prime immagini diffuse da Focus Features sui social.

Focus Features ha diffuso sui suoi canali social un primo, brevissimo e coloratissimo trailer di Lisa Frankenstein, con l'annuncio della data d'uscita per il 9 febbraio 2024. Si tratta del nuovo film scritto da Diablo Cody e diretto da Zelda Williams, figlia dell'indimenticato Robin Williams, di cui rappresenta il debutto alla regia cinematografica. Protagonisti sono sono Kathryn Newton, che ricordiamo bravissima in Freaky, e Cole Sprouse.

it's giving unliving ⚡️ LISA FRANKENSTEIN only in theaters 2.9.24.



written by diablo cody & directed by @zeldawilliams. pic.twitter.com/NrxVQ7nm5G — Focus Features (@FocusFeatures) October 13, 2023

Lisa Frankenstein - la trama

Gli altri attori che compongono il cast di Lisa Frankenstein sono Carla Gugino, Liza Soberano, Joe Chrest e Henry Eikenberry, Questa la trama: "Ambientato nel 1989, il film segue una studentessa liceale impopolare che accidentalmente rianima un bellissimo cadavere vittoriano durante una tempesta e inizia a ricostruirlo come l'uomo dei suoi sogni usando il lettino abbronzante che tiene nel garage". Questa la sinossi alternativa: "Una storia d'amore e di maturazione su una teenager incompresa e la sua cotta del liceo, che è un bellissimo cadavere. Dopo che una serie di circostanze allegramente raccapriccianti lo riporta in vita, i due si imbarcano in un viaggio sanguinario per trovare l'amore, la felicità e... strada facendo, qualche organo mancante".