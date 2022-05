Limonov: Ben Whishaw protagonista dell'atteso adattamento del romanzo di Carrère

News Cinema

Le prime foto di Ben Whishaw che sarà il protagonista di Limonov atteso adattamento del romanzo di grande successo di Emmanuele Carrère le cui riprese si concluderanno in estate per l'italiana Wildside.

Dopo qualche mese di silenzio, arrivano nuovi dettagli sulla lavorazione dell'adattamento di Limonov, versione per il grande schermo del romanzo di grande successo di Emmanuel Carrère, senz'altro uno dei suoi più riusciti, vincitore del prestigioso premio Renaudot e tradotto in 35 paesi con 2 milioni e mezzo di copie vendute solo in Europa, ben 400 mila solo nel nostro paese.

Limonov - The Ballad of Eddie è scritto da Pawel Pawlikowski, Ben Hopkins and Kirill Serebrennikov, diretto da Kirill Serebrennikov e prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, con Pathé, Chapter 2, e Vision Distribution. Nei panni del discusso personaggio Ben Whishaw, splendido interprete di Bright Star di Jane Campion e il più recente Q nella saga di James Bond. Insieme a lui, nei panni della moglie Elena, l'attrice russa Viktoria Miroshnichenko, vista ne La ragazza d'autunno, presentato a Cannes e Torino e rappresentante del suo paese agli Oscar 2020.

In gran segreto erano in corso le riprese del film a Mosca quando è scoppiata la guerra in Ucraina, che ha ovviamente costretto a sospendere la lavorazione, che dovrà riprendere fra giugno e luglio in un'altro paese europeo ancora non reso noto, per poi trasferirsi per un paio di settimane a New York. Serebrennikov, perseguitato da anni della mano dura del regime di Putin, presenterà nei prossimi giorni un suo film, Tchaikovsky's Wife, in concorso a Cannes.

Sono state diffuse le prime due foto ufficiali di Whishaw nei panni di Limonov.