Lilo & Stitch primo al boxoffice italiano dell'anno solare, Dragon Trainer incombe nel weekend

Con i risultati dell'ultimo botteghino italiano del weekend, il remake di Lilo & Stitch diventa il più alto incasso dell'anno solare, scalzando FolleMente. Dragon Trainer, con la sola anteprima di domenica, si piazza già secondo. Terzo posto per Karate Kid: Legends.

Alla fine, risultati dell'ultimo boxoffice italiano del weekend alla mano, il remake di Lilo & Stitch è riuscito nell'impresa di scalzare FolleMente come più alto incasso dell'anno solare nel nostro paese: con un altro 1.475.200 di euro raccolti, raggiunge infatti il totale qui da noi di 18.123.600 (l'opera di Genovese si era fermata a 17.572.000). Al film Disney diretto da Dean Fleischer Camp, remake dell'originale animato del 2002 firmato dai Walt Disney Animation Studios, va ancora meglio nel mondo intero: si parla di circa 772.600.000 dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di un budget vociferato sui 100 milioni (fonte Deadline). Per la major è un gran colpo, assimilabile a quello di Oceania 2, come questo film inizialmente destinato direttamente allo streaming di Disney+, ma poi saggiamente dirottato in sala, per il bene loro e degli esercenti!

Stitch però ha il fiato sul collo, MOLTO caldo, di un certo Sdentato, che come lui gioca sul terreno del remake facile e nostalgico: anche se il rifacimento dal vero di Dragon Trainer, sempre diretto da Dean DeBlois, avrà la sua distribuzione nazionale ufficiale solo dal 13 giugno, domenica 8 ha visto delle anteprime che da sole hanno già fruttato 485.500 euro: le avventure di Hiccup (Mason Thames) e del suo drago hanno quindi conquistato una seconda posizione con un solo giorno a disposizione!



