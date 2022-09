Liliana Cavani è sul set de L'ordine del tempo dal romanzo di Carlo Rovelli

News Cinema

A 89 anni Liliana Cavani torna sul set: riprese iniziate per L'ordine del tempo, dal romanzo di Carlo Rovelli, con Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo.

In Italia abbiamo dei registi ultra ottantenni davvero straordinari: basti pensare a Paolo Taviani e Pupi Avati, ancora autori di film importanti. A loro si aggiunge Liliana Cavani, che alla bella età di 89 anni è tornata sul set per dirigere L'ordine del tempo, un film tratto dal romanzo dello scienziato Carlo Rovelli, conosciuto per la teoria della gravità quantistica a loop (nella foto la regista e lo scrittore).

L'ordine del tempo: il nuovo film di Liliana Cavani

Autrice della sceneggiatura di L'ordine del tempo la regista Liliana Cavani, assieme a Paolo Costella e in collaborazione con lo stesso scrittore Carlo Rovelli. Nel cast ci sono Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Ksenia Rappoport, Richard Sammel, Valentina Cervi, Fabrizio Rongione, Francesca Inaudi, Angeliqa Devi e Mariana Tamayo, con la partecipazione di Angela Molina. Liliana Cavani, David di Donatello alla carriera nel 2012, torna dietro la macchina da presa, seguendo l'ispirazione dell'omonima opera letteraria di Rovelli, edita da Adelphi, che del tempo fisico ed esistenziale esplora la complessità e il mistero. Fanno parte del cast tecnico il direttore della fotografia Enrico Lucidi, il montatore Massimo Quaglia, lo scenografo Maurizio Sabatini, l’arredatrice Verde Visconti e il costumista Mariano Tufano. Le riprese sono in corso a Sabaudia e proseguiranno fino a metà ottobre. Il film è una produzione Indiana Production, Gapbusters e Vision Distribution, e sarà distribuito da Vision Distribution in Italia e nel mondo

L'ordine del tempo: la trama

E se scoprissimo che il mondo potrebbe finire nel giro di poche ore? È quello che accade una sera a un gruppo di amici di vecchia data che, come ogni anno, si ritrova in una villa sul mare per festeggiare un compleanno. Da quel momento, il tempo che li separa dalla possibile fine del mondo sembrerà scorrere diversamente, veloce ed eterno, durante una notte d'estate che cambierà le loro vite.