Libre, il trailer italiano ufficiale del nuovo film di Mélanie Laurent in arrivo su Prime Video

L'attrice e regista francese dirige il Lucas Bravo di Emily in Paris per raccontare la vera storia di un Arsenio Lupin dei tempi moderni, il rapinatore Bruno Sulak. Libre debutta in streaming sulla piattaforma di Amazon dal 1° novembre.

Per alcuni è stato un Robin Hood dei tempi moderni. Per altri, la versione contemporanea e in carne e ossa di Arsenio Lupin. Si chiamava Bruno Sulak, ladro e rapinatore, soprattutto gentiluomo, attivo in Francia tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta.

Di lui si dice che, dopo alcuni colpi, telefonò al commissario di polizia che gli dava la caccia; una volta, dopo una rapina lasciò fiori e una mazzetta di banconote a una senzatetto. E altri aneddoti di questo tipo.

Sulak, morto nel 1985 in seguito a un ennesimo tentativo di evasione, ha affascinato a lungo i media: a lui sono stati dedicati libri, radiodrammi, documentari. Ora la sua storia approda sullo schermo grazie a Mélanie Laurent, che ha firmato il suo ottavo lungometraggio con Libre, film che ne racconta le imprese con il Lucas Bravo di Emily in Paris nel ruolo del protagonista. Laurent è anche co-sceneggiatrice con Chris Deslandes, e del cast fanno parte, oltre a Bravo, Léa Luce Busato, Yvan Attal, Rasha Vukvic, Steve Tientcheu, David Murgia, Léo Chalié e Slimane Dazi.

Qui di seguito la trama e il trailer italiano ufficiale di Libre, che debutterà in streaming su Prime Video il prossimo 1° novembre.

Conosciuto per il suo fascino e la sua eleganza, Sulak organizzava audaci rapine senza sparare un solo colpo. Ma mentre la sua notorietà cresceva, cresceva anche l'implacabile caccia di George Moréas (Yvan Attal), un tenace commissario di polizia con un'abilità nel superare i criminali. Mentre Moréas si avvicinava, le fughe di Sulak dalla prigione divennero leggendarie, alimentate dalla brama di libertà e dal desiderio ardente di Annie (Léa Luce Busato), la sua amante. In mezzo al caos della loro follia criminale, Sulak e Annie diventeranno gli ultimi simboli della sfida nel più esilarante gioco del gatto e del topo che abbia mai appassionato la nazione.