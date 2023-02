Liam Neeson odia l'UFC e per lui Conor McGregor "è un leprecauno"

News Cinema

Liam Neeson sullo schermo può essere un duro con un obiettivo da raggiungere a tutti i costi, ma nella vita un combattimento di arti marziali miste dell'UFC per lui è soltanto "una rissa da bar".

Quante volte abbiamo visto Liam Nesson darle di santa ragione a qualcuno sullo schermo? Tante e ci è sempre piaciuto perché, da grande attore di talento quale è, ha dato spessore interpretativo spessore a personaggi mediocri elevando film d'azione che senza di lui sarebbero stati, forse, dimenticabili. Da Taken - Io vi troverò del 2008 che ha lanciato la sua carriera di picchiaduro, quando aveva 56 anni, ai successivi action movie che con risultati altalenanti ha seguito quella scia, quali Unknown - Senza identità, Non-Stop, The Grey, L'uomo sul treno e Un uomo tranquillo, tanto per citarne alcuni.

In una recente intervista, l'attore ha commentato il campionato delle arti marziali miste, l'UFC (Ultimate Fighting Championship), esprimendo un giudizio negativo e andando dunque a segnare un confine ben delineato tra i combattimenti finti del cinema e quelle vere ufficializzate da un business in cui circolano molti soldi.

Liam Neeson: "L'UFC equivale alle risse da bar"

Liam Neeson, intervistato dal magazine Men's Health, ha detto la sua ad alcuni commenti trovati sul web che lo riguardavano. A proposito del suo passato di boxeur quando era adolescente, un utente si è domandato se fosse fan degli incontri di UFC, essendo peraltro il campione Conor McGregor irlandese come Neeson. L'attore ha così risposto:

L'UFC non lo reggo. Per me è come una rissa da bar. Capisco che chi lo pratica mi dirà "no, ti sbagli, ci alleniamo per mesi...". Perché invece non prendi una bottiglia e la spacchi in testa all'altro tizio? Quello è il prossimo step dell'UFC. Lo odio. Quel piccolo leprecauno di Conor McGregor, porta una pessima reputazione all'Irlanda. Capisco che sia in gran forma e lo ammiro per questo, ma non lo sopporto.