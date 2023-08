Liam Neeson è la nuova vittima sacrificale della critica USA? Forse no, ma anche Retribution non piace

News Cinema

Retribution non piace alla maggior parte dei critici cinematografici americani, che ormai da tempo bocciano i film con Liam Neeson. Che succede? Possiamo parlare di una maledizione contro l'attore? Proviamo a fare alcune ipotesi.

Che cosa è successo a Liam Neeson? L'attore sta forse perdendo smalto? I film di vendetta non fanno più per lui o non vanno più di moda? Se ci facciamo queste domande è perché, sul sito di recensioni USA rottentomatoes, solo un misero 30% di critiche sono a favore di Retribution, thriller ad altissima tensione che vede protagonista, appunto, Neeson e che porta la firma di Nimród Antal, già regista di Vacancy e Predators. Ora, se questo fosse un caso isolato, non ci sarebbe nulla di preoccupante, perché certi film "di cassetta" non piacciono ai critici ma mandano in visibilio il pubblico. Il problema è che, da 4 anni circa, rottentomatoes sembra non gradire affatto i film con protagonista l'attore, che non sono tutti dei revenge movie.

Lasciateci dire un'ultima cosa su Retribution. Essendo il remake di un thriller spagnolo, magari il film non è stato considerato proprio originale, tenuto conto anche del fatto che di villain ed eroi per caso che giocano al gatto e al topo se ne sono visti fin troppi al cinema, però l’idea di un uomo che, mentre sta accompagnando i figli a scuola, riceve una telefonata che lo informa che nell'automobile c'è una bomba pronta a esplodere, non può non incuriosire. Ma forse il problema non è la trama di Retribution...

La maledizione di Liam Neeson: come, quando e perché

L'ultimo film con il protagonista di Schindler's List a essere ben accolto da rottentomatoes è stato Ordinary Love, vicenda drammatica e sentimentale in cui Liam divideva la scena con Lesley Manville. Ai sette film successivi, invece, è andata piuttosto male. Come mai?

Bisogna sapere, innanzitutto, che Io vi troverò, uscito nel 2008, ha segnato un cambiamento nelle scelte lavorative di Neeson. Prima di quella data, l'attore aveva recitato in film d'autore o comunque film di successo come Kinsey, Love Actually, Gangs of New York, Batman Begins, Star Wars Episodio 1: la Minaccia Fantasma e lo stesso Schindler's List. Dietro a queste opere c'erano grandi registi, che erano quasi sempre garanzia di qualità. Senza nulla togliere a coloro che hanno diretto Liam dopo Io vi troverò, nessuno ha raggiunto i livelli di Steven Spielberg o Martin Scorsese. E se Io vi troverò è stato un fenomeno al boxoffice e su rottentomatoes ha avuto un 59% di pareri positivi, dopo le cose sono andate maluccio. Liam Neeson ha continuato con gli action movies, film che si somigliavano molto fra loro e che, dopo un po’, hanno stufato perfino gli spettatori. Ciò che dispiace, però, è che il trend negativo è continuato anche con titoli di genere diverso, ad esempio Detective Marlowe di Neil Jordan e il romantico Made in Italy. Con i film di vendetta Liam Neeson è diventato molto ricco, ma non è che prima fosse un attorucolo fallito o un senzatetto. Può darsi che le penne più prestigiose del giornalismo americano si siano indispettite, nel senso che vogliono vederlo di nuovo in film che magari non richiedono l’allenamento e la forma fisica di The Grey Man o della saga di Taken, ma che impongono a un attore uno studio profondo del personaggio, dialoghi complessi e un vastissimo range di emozioni.

Dobbiamo dunque parlare di una maledizione di Liam Neeson? No, probabilmente solo di scelte non particolarmente azzeccate e di un po’ di sfortuna. E allora vogliamo dire: Forza Liam, sfida i tuoi detrattori con un personaggio dalle mille sfumature e fai loro vedere chi sei!