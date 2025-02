News Cinema

Arriva al cinema il 13 marzo con Vertice 360, il film biografico sulla grande fotografa americana che ha raccontato gli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Ecco una clip in anteprima esclusiva di Lee Miller, con protagonista Kate Winslet.

Era bella, ricca, ben introdotta nei circoli artistici e intellettuali di New York, Parigi e Londra. Ma allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale Lee Miller, che fino a quel momento la fotografia la intendeva come espressione artistica, come dimostra anche la sua lunga collaborazione con Man Ray, e che risiedeva nella capitale britannica, decise di diventare una fotoreporter di guerra.

Le sue foto sono ancora oggi una testimonianza importante di quanto accaduto: scattò immagini del bombardamento strategico di Londra, della Battaglia di Normandia, dell'assedio di Saint-Malo, della liberazione di Parigi e, soprattutto, fu tra le prime a entrare nei campi di concentramento di Buchenwald e di Dachau dopo la fuga dei nazisti e a fotografare un orrore che troppo spesso tendiamo a dimenticare.

Quella di Lee Miller è stata una vita incredibile, e prima o poi un film biografico su di lei doveva arrivare: nei nostri cinema lo vedremo dal 13 marzo, distribuito da Vertice 360. Si intitola, ovviamente, Lee Miller, vede protagonista Kate Winslet (candidata al Golden Globe per il ruolo) e qui di seguito ve ne mostriamo una clip in anteprima esclusiva, e che racconta proprio in momento in cui Miller fa il suo ingresso nel campo di sterminio di Dachau.

Lee Miller: una clip in anteprima esclusiva del film con Kate Winslet

Lee Miller: Una clip italiana in anteprima esclusiva del Film con Kate Winslet - HD