Le vele scarlatte, un padre e una figlia senza bisogno del principe azzurro

News Cinema

Una storia fra fiaba e realismo magico in un nord della Francia profondamente ferito dalla Prima guerra mondiale. Le vele scarlatte è il film francese di Pietro Marcello che dopo la presentazione a Cannes arriva nelle sale dal 12 gennaio per 01 Distribution.

“Ho bisogno dell’utopia, senza non c’è vita, senza il sogno non c’è nulla”. Un momento in cui la pacatezza di Pietro Marcello lascia spazio a una impennata di passione, mentre presenta alla stampa a Roma il suo nuovo film, Le vele scarlatte, apertura della Quinzaine des Reaslisateurs di Cannes e in sala per 01 Distribution dal 12 gennaio. È molto orgoglioso dei suoi protagonisti, poco conosciuti eppure splendidi nel rendere il rapporto fra un padre e una figlia. Sono accanto a lui, Raphaël Thiéry e Juliette Jouan. Il primo è un caratterista con anni come coltivatore all’attivo, che Marcello definisce “il nostro Geppetto” mentre lei è un’esordiente magnetica.

Una storia che suona come una fiaba, la storia di formazione di una giovane donna che rivendica la sua indipendenza di giudizio e una libertà di carattere. Siamo nell’estremo nord della Francia, dove “Juliette, giovane orfana di madre, vive con il padre, Raphaël, un burbero dal cuore d’oro segnato dalla Prima guerra mondiale, un soldato sopravvissuto, artigiano ebanista dalle mani enormi ma dal grande talento nel creare da un ciocco di legno dei giocattoli deliziosi. Appassionata di musica e di canto, Juliette ha uno spirito solitario. Un giorno, lungo la riva di un fiume, incontra una maga che le predice che delle vele scarlatte arriveranno per portarla via dal suo villaggio. Juliette non smetterà mai di credere nella profezia”.

Le vele scarlatte, definito “racconto popolare, musicale e storico, al confine con il realismo magico”, è ispirato liberamente alla novella omonima di Aleksandr Grin, scrittore pacifista russo del XX secolo. “Un film realizzato in un anno o poco più”, ha dichiarato Pietro Marcello.”Mi sono ritrovato in Francia per due anni per ragioni personali, ero stanco dopo la faticosa esperienza, anche come produttore, di Martin Eden. Non avevo necessità di dirigere subito un film, ma Charles Gillibert mi ha fatto leggere il libro e me ne sono innamorato, da amante della letteratura russa e perché era una storia molto semplice. Avevo voglia di un film lineare e popolare, in un mese abbiamo scritto con Maurizio Braucci la sceneggiatura. Ne è venuto fuori qualcosa di apparentemente diverso, ma che mi appartiene. Abbiamo girato un instant movie che sembra un film storico, in un contesto rurale e in una fattoria con una caverna in cui la stessa Giovanna d’Arco era stata rinchiusa negli ultimi giorni di vita. Mi ha aiutato l’essere stato direttore della fotografia più volte, poi il metodo francese è simile a quello italiano, siamo della stessa famiglia”.

“Per me è stato un esperienza estremamente interessante”, ha poi aggiunto Raphaël Thiéry, “in poco tempo mi sono reso conto di condividere quello che Pietro stava cercando e di incarnarlo. Parlavamo della stessa cosa, la ruralità è un tratto che mi caratterizza. Sono sessant’anni che vivo in un ambiente rurale, prima di fare l’attore ho esercitato una serie di mestieri legati all’agricoltura e all’allevamento. Per me è stata un’assimilazione assolutamente naturale. Un processo spontaneo che ha portato a quella che io chiamo ricerca della firma corporea. Al punto che ho tolto alcune battute di dialogo che mi sembravano superficiali riaspetto alla possibilità che intravedevo di esprimere a livello fisico e nel mio volto quello che il mio personaggio intendeva”.

Il film è stato girato nel nord della Francia, soprattutto nella Somme e la sua memoria della Prima guerra mondiale, oltre che in Normandia. “Sono campagne che mi ricordano i mazzoni delle mie parti, nel casertano, dove avevo girato Bella e perduta”, ha spiegato il regista. “Sono paludi non diverse da quelle di casa nostra, zone non ricche rese al meglio dallo straordinario direttore della fotografia, Marco Graziaplena. Mi piaceva che Juliette diventasse ebanista anche lei, portando avanti in continuità il lavoro del padre, anima del film. Rispetto al libro, abbiamo distrutto la figura del principe azzurro, ormai nessuno crede al suo arrivo, qui incarnato dall’aviatore parigino interpretato da Louis Garrel, neanche mia figlia che è una bambina. Lei vive la sua vita autonoma, è una figura femminile molto moderna, in un’idea di famiglia ricomposta, allargata, che rappresenta il futuro. La sua è una corte dei miracoli che interagisce con un villaggio vicino ostile in cui vige il senso di comunità e un mutuo appoggio. Come dice Marco Ferreri in Ciao maschio, le donne hanno le idee molto chiare, i maschi non sanno dove mettersi”.