Le opportunità di Look4ward - #BuildYourFuture alla Festa di Roma: Intesa Sanpaolo e Coming Soon invitano gli studenti

News Cinema

Dal Lido di Venezia, la collaborazione tra Coming Soon e Intesa Sanpaolo per Look4ward - #BuildYourFuture si sposta nella capitale. L'incontro gratuito e riservato agli studenti delle scuole secondarie di II grado e delle università avrà luogo durante la Festa del Cinema di Roma. Ecco come partecipare.

Nell'ambito dell'iniziativa Look4ward - #BuildYourFuture, gli studenti delle scuole secondarie di II grado e delle università sono invitati a Roma durante la19ª Festa del Cinema.

Intesa Sanpaolo ha concepito un programma per le Università e Scuole Superiori di tutta Italia per ispirare e accompagnare le giovani generazioni nella scoperta delle opportunità che emergono dalle trasformazioni della società e dell’economia. L'impegno dell'istituto bancario è quello di dare un reale contributo alla comunità e alla cittadinanza attraverso programmi educativi che possano sensibilizzare i giovani rispetto alla portata trasformativa dei principali trend dell’economia e della società e permettere loro di approfondire la conoscenza delle competenze.

Accanto alla serie di incontri che Intesa Sanpaolo ha organizzato fino a dicembre 2024 in diverse università d'Italia, un secondo appuntamento particolare, dopo quello al Lido di Venezia con la Mostra del Cinema, è stato previsto presso lo Spazio Coming Soon durante la Festa del Cinema di Roma, una location allestita in piazza Apollodoro accanto all'Auditorium Parco della Musica.

Ogni anno lo Spazio Coming Soon a Roma ospita incontri, conferenze, photocall e masterclass dedicate ai film presentati alla Festa, selezionati per il concorso e le sezioni collaterali. In questo contesto si inserisce Look4ward - #BuildYourFuture che accompagnerà i giovani alla scoperta delle opportunità che emergono dalle trasformazioni della società e dell’economia. L'evento è gratuito e riservato per gli studenti delle scuole secondarie di II grado e delle università.

L'incontro si svolgerà mercoledì 23 ottobre alle ore 17:30. Il luogo dell'evento è lo Spazio Coming Soon in Piazza Apollodoro a Roma. Un cocktail party a seguire offrirà anche l'occasione di conoscersi meglio.

Chi desidera partecipare deve iscriversi utilizzando il form qui sotto.

Look4ward - #BuildYourFuture: compila il form