Le mura di Bergamo è il Film della Critica 2023

Il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani ha nominato il documentario di Stefano Savona Le mura di Bergamo, che racconta la città lombarda in piena pandemia di Covid 19, Film della Critica. L'uscita è prevista per il 23 marzo.

Il toccante documentario di Stefano Savona intitolato Le mura di Bergamo è stato scelto dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani come Film della Critica. Dopo essere stato presentato, in anteprima mondiale, all'ultimo Festival di Berlino, esce nelle nostre sale il 23 marzo, per mostrarci l'arrivo della pandemia di COVID-19 in Italia, in particolare a Bergamo, che si difende e lotta con una dignità e una generosità verso il prossimo ammirevole e commovente. Il SNCCI ha così motivato il prestigioso riconoscimento:

Stefano Savona conferma la capacità di raccontare il trauma che da personale si fa collettivo e mostra Bergamo come una città lacerata esattamente come il corpo dei suoi abitanti. Un lavoro complesso, stratificato, che scava nella memoria dolorosa del recente passato senza mai trasformarsi in cronaca del dolore, ma suggerendo la necessità della memoria.

Le mura di Bergamo: storia di un instant documentary

Le mura di Bergamo è stato definito a ragione dai produttori Andrea Iervolino e Lady Monika Bacardi un instant documentary, perché, nel 2020, è stato girato durante l'emergenza sanitaria, quindi mentre il Covid infuriava. L'altra particolarità del film, distribuito da Fandango, è che è frutto di un lavoro collettivo, e la molteplicità di sguardi ha significato una narrazione da punti di vista diversi. Stefano Savona ha spiegato che non è stato semplice riunirli in un unico racconto, ma il nuovo approccio ha permesso una visione a tutto tondo di una realtà complessa e sfaccettata. Per Savona il film è il più personale della sua carriera. Ecco le sue parole:

Tre anni fa, a marzo del 2020, abbiamo attraversato un'Italia deserta per arrivare a Bergamo nel mezzo di una crisi mai vista. Per una volta non ero partito da solo con la mia telecamera per provare a raccontare, come avevo fatto per la rivoluzione in Egitto o l'invasione israeliana della Striscia di Gaza, una realtà complessa, un conflitto, una zona di crisi. Per una volta mi accompagnava un gruppo di giovani registi, già miei studenti al corso di documentario del CSC Palermo (…) In punta di piedi abbiamo iniziato a filmare le vite di chi, rischiando in prima persona, cercava di affrontare, capire e superare l’emergenza che ci stava investendo tutti. La nostra scommessa era quella di restituire i movimenti di una comunità in resistenza. Ogni sera per molti mesi ci siamo riuniti a guardare le immagini raccolte, cercando di trovare i raccordi invisibili che le univano, come fanno le vie e le strade di una città con le persone. E poi ci siamo lasciati condurre lungo le mura di Bergamo, fino a un luogo che, affettivamente, abbiamo ribattezzato "la Montagnola". In questo luogo fisico, un angolo di giardino ricavato sopra un antico bastione della cinta muraria monumentale, tutte le storie che abbiamo intercettato, così come i loro protagonisti, hanno potuto incontrarsi.

Il trailer de Le mura di Bergamo

Protagonista assoluta de Le mura di Bergamo è dunque la città di Bergamo, che sopravvive grazie alla condivisione del dolore, elaborando così il lutto privato e collettivo. Ecco il trailer del documentario: