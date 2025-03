News Cinema

Le donne al balcone: una memorabile clip in esclusiva del film di Noémie Merlant

Una commedia horror liberatoria e dissacrante Le donne al balcone ha iniziato la sua vita al Festival di Cannes dove è stato accolto da applausi e dal 20 marzo sarà nelle sale italiane per Officine UBU. In esclusiva vi mostriamo una scena memorabile in cui una delle protagoniste mette in riga un maschio che ci prova.