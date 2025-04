Le Cronache di Narnia, Meryl Streep in trattative per unirsi al reboot Netflix di Greta Gerwig

News Cinema

Il cast del reboot de Le Cronache di Narnia diretto da Greta Gerwig e prodotto da Netflix potrebbe arricchirsi di una delle attrici più amate del mondo del cinema: Meryl Streep. La star di pellicole come Kramer contro Kramer, La scelta di Sophie e Il diavolo veste Prada sarebbe infatti in trattative per un ruolo nel remake della saga fantasy di C.S. Lewis: secondo alcune indiscrezioni, Meryl Streep presterà la voce, in lingua originale, al personaggio del Leone Aslan.

Le Cronache di Narnia, Meryl Streep sarà il Leone Aslan nel film di Greta Gerwig

Meryl Streep potrebbe presto avventurarsi nella magica terra di Narnia, il mondo fantastico ideato da C.S. Lewis e che presto tornerà a far sognare i fan con un nuovo adattamento cinematografico. A Greta Gerwig è stata affidata la regia dei primi due film della monumentale opera dello scrittore inglese e sembra che la regista di Barbie dirigerà il prequel del più noto Il Leone, la Strega e l'armadio. Stiamo parlando de Il nipote del mago, nel quale vengono introdotti personaggi diversi dai fratelli Pevensie. Al momento, l'unica notizia certa è che il film arriverà nelle sale IMAX nel weekend del Ringraziamento del 2026, per poi debuttare il giorno di Natale sulla piattaforma di Netflix, dopo che Greta Gerwig aveva espresso delusione per i piani iniziali del colosso dello streaming per l'uscita del film.

Nell'adattamento dei primi anni 2000 la trama seguiva i fratelli Peter, Susan, Edmund e Lucy che, durante la Seconda Guerra Mondiale, si rifugiano nella casa di campagna di un anziano professore e in una stanza trovano un armadio che li trasporta nel regno di Narnia. Lì, vivono animali parlanti e tutto è ricoperto da una coltre di neve, a causa della magia della malvagia strega bianca Jadis (Tilda Swinton). I quattro fratelli scoprono di essere i prescelti per aiutare il Leone Aslan nel salvare Narnia. Il personaggio di Aslan è l'unico che appare in tutti e sette i libri della saga fantasy e sembra che nella versione di Greta Gerwig possa essere doppiato da Meryl Streep, con un genderswap che ha già fatto storcere il naso. A riportare l'indiscrezione è il sito Nexus Point News e nell'adattamento degli anni 2000 è stato doppiato da Liam Neeson.

Il rumor su Meryl Streep è il terzo sul cast de Le Cronache di Narnia dopo quelli che si sono diffusi sulla cantante Charlie XCX per il ruolo di Jadis, la strega bianca, e quello su Daniel Craig nel ruolo di Andrew Ketterly, zio di Digory Kirke, entrambi protagonisti de il nipote del mago. La produzione del primo film dovrebbe iniziare a giugno 2025 agli Shepperton Studios di Londra e proseguire fino a dicembre 2025.