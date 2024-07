Le Avventure di Jim Bottone, una clip italiana in anteprima esclusiva del film tratto dal romanzo di Michael Ende

News Cinema

Nella clip italiana in anteprima esclusiva di Le Avventure di Jim Bottone, al cinema dal 1° agosto con Be Water film, un mezzo drago aiuta i protagonisti di questo adattamento dell'omonimo romanzo fantasy di Michael Ende, opera prima dell'autore della "Storia infinita".

Dal 1° agosto, distribuito da Be Water film in collaborazione con Medusa Film, sarà al cinema Le Avventure di Jim Bottone, film tratto dal romanzo fantasy di Michael Ende, l'autore di "La storia infinita": possiamo mostrarvene in esclusiva una clip in italiano, dove i due protagonisti ricevono una dritta preziosa da un semidrago piuttosto timido, che ha qualche motivo per tradire i suoi "fratelli maggiori"... Dopo la clip, vi raccontiamo la curiosa trama fantasy del film di Dennis Gansel...



Le Avventure di Jim Bottone: Clip Ufficiale italiana in anteprima esclusiva del Film - HD

Le avventure di Jim Bottone, la storia del film dal romanzo di Ende