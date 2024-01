News Cinema

Le Avventure del Piccolo Nicolas, ecco il trailer in Italiano dell'omaggio a un piccolo mito

Nonostante i libri per l'infanzia di René Goscinny e Jean-Jacques Sempé siano stati trasposti già in film dal vero, Le avventure del Piccolo Nicolas, del quale vi presentiamo il trailer italiano, usa l'animazione per rendere omaggio al personaggio e ai suoi autori.