Lando: da Donald Glover arrivano aggiornamenti sullo spin off di Star Wars: "Sento di avere il controllo del progetto"

Donald Glover si sbilancia su Lando, costola della saga di Star Wars incentrata su Lando Calrissian di cui sarà sceneggiatore e showrunner nonché interprete principale.

Torniamo a parlare dello spin off della saga di Star Wars conosciuto come The Lando Movie o semplicemente Lando, vale a dire il film dedicato a Lando Calrissian. Come sapete, all'inizio c'era l'idea di dedicare al personaggio apparso per la prima volta ne L'Impero colpisce ancora una serie tv, ma poi, dopo l'uscita di scena del regista Justin Simien, a cui il progetto era stato affidato, la palla è passata a Donald Glover e al fratello Stephen, che sono diventati showrunner e sceneggiatori. Donald, inoltre, che aveva interpretato Lando in Solo: A Star Wars Story, ha accettato di riprendere il ruolo, e proprio da lui arrivano aggiornamenti molto interessanti.

Donald Glover ha le idee chiare su The Lando Movie

Parlando con The Hollywood Reporter dello standalone su Lando Calrissian, Donald Glover ha dichiarato:

Sento di avere il controllo del progetto, e il controllo permette alla visione di un regista di essere unica, e se la visione è unica, la gente è più interessata. Viceversa, meno è unica e meno gli spettatori desiderano conoscerla, perché hanno l’impressione che avrebbero potuto farlo loro il film.

Nonostante l'importanza del film, Glover può dunque avere voce in capitolo, e sembra piuttosto sicuro di sé. Ne ha ben donde, vista la sua ottima interpretazione nel sopracitato Solo: A Star Wars Story. Inoltre il buon Donald ha dato prova di essere un bravo autore e showrunner, e a dimostrarlo è la serie Atlanta. E poi l'attore conosce bene il personaggio e quindi saprà rendergli giustizia. Inoltre, siccome è piuttosto improbabile che venga realizzato il sequel dello spin off su Han Solo, si potrà ripartire da ciò che in quel film è rimasto in sospeso, soprattutto per quel che riguarda il rapporto fra Lando Calrissian e Han Solo. Insomma non possiamo che essere ottimisti e prepararci a un buon film.