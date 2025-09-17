TGCom24
Home | Cinema | News | La Voce di Hind Rajab: la prima e unica clip italiana dal Film vincitore del Gran Premio della Giuria a Venezia 82
Schede di riferimento
La Voce di Hind Rajab
Anno: 2025
4,5
La Voce di Hind Rajab
News Cinema

La Voce di Hind Rajab: la prima e unica clip italiana dal Film vincitore del Gran Premio della Giuria a Venezia 82

Chiara Carnà
7

Ecco la prima e unica clip tratta da La Voce di Hind Rajab di Kaouther Ben Hania, accolto all’82esima Mostra del Cinema di Venezia con una commossa standing ovation di oltre 24 minuti. Il film arriverà nelle nostre sale il 25 settembre.

La Voce di Hind Rajab: la prima e unica clip italiana dal Film vincitore del Gran Premio della Giuria a Venezia 82

"Credi che la voce di una bambina terrorizzata possa suscitare empatia?". È con questa straziante domanda retorica che si chiude la prima e unica clip tratta da La Voce di Hind Rajab, diffusa da I Wonder Pictures ad una settimana dall'uscita del lungometraggio nelle nostre sale. Il film, in uscita il 25 settembre, ha scioccato il pubblico dell’82esima Mostra del Cinema di Venezia, che l'ha accolto con una standing ovation di oltre 24 minuti: la più lunga mai registrata al Festival.

La Voce di Hind Rajab è stato premiato con il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria e si è aggiudicato anche prestigiosi premi quali il Leoncino d’Oro Agiscuola, la Segnalazione Cinema For UNICEF e il Premio Arca Cinemagiovani. Tratto da una agghiacciante storia vera, il film ci trasporta indietro nel tempo, ad una data precisa: 29 gennaio 2024.

La Voce di Hind Rajab: di cosa parla il film che ha scioccato Venezia 82

Quel giorno, i volontari della Mezzaluna Rossa ricevono una chiamata d’emergenza: una bambina di sei anni, intrappolata in un’auto nel pieno di una sparatoria a Gaza, implora di essere soccorsa. Gli operatori, in costante contatto con la piccola, la cui voce si fa sempre più disperata, sono determinati a fare tutto il possibile per salvarla. A rendere il racconto ancor più tragico è potente, è la consapevolezza che i protagonisti in scena sono tutti interpretati da attori professionisti. Ma la voce che sentiamo al di là del telefono, è la registrazione originale della voce di quella bambina. Il suo nome era Hind Rajab.

La regista Kaouther Ben Hania, già celebrata per Quattro figlie (distribuito in Italia sempre da I Wonder Picture), ha diretto un film sconcertante ma impossibile da ignorare. Una vicenda di finzione che dura poche ore, ma in cui la realtà irrompe in scena con inesorabile orrore. "Al centro di questo film c'è qualcosa di molto semplice e molto difficile da tollerare - ha dichiarato la regista - Non posso accettare un mondo in cui un bambino chiede aiuto e nessuno accorre. Quel dolore, quel fallimento, appartiene a tutti noi. Questa storia non riguarda solo Gaza. Parla di un dolore universale. E credo che la finzione (soprattutto quando attinge a eventi verificati, dolorosi, reali) sia lo strumento più potente del cinema. Più potente del rumore delle ultime notizie o dell'oblio dello scorrimento. Il cinema può conservare una memoria. Il cinema può resistere all'amnesia. Possa la voce di Hind Rajab essere ascoltata”.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
La Voce di Hind Rajab
Anno: 2025
4,5
La Voce di Hind Rajab
Chiara Carnà
  • Redazione Cinema
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Genitori in trappola, Lindsay Lohan ha contattato Disney per realizzare un sequel?
news Cinema Genitori in trappola, Lindsay Lohan ha contattato Disney per realizzare un sequel?
Jack Black e Paul Rudd a caccia di un serpente gigante nell'esilarante trailer italiano di Anaconda
news Cinema Jack Black e Paul Rudd a caccia di un serpente gigante nell'esilarante trailer italiano di Anaconda
A Jafar Panahi il Premio alla Carriera della Festa del Cinema di Roma 2025, consegna Giuseppe Tornatore
news Cinema A Jafar Panahi il Premio alla Carriera della Festa del Cinema di Roma 2025, consegna Giuseppe Tornatore
Scream 7, Matthew Lillard aspettava da anni quella telefonata dal franchise
news Cinema Scream 7, Matthew Lillard aspettava da anni quella telefonata dal franchise
Jumpers - Un salto tra gli animali: ecco il primo divertente trailer italiano del nuovo film Disney Pixar
news Cinema Jumpers - Un salto tra gli animali: ecco il primo divertente trailer italiano del nuovo film Disney Pixar
Una notte al museo, Chris Columbus è pronto a riportare in vita il franchise
news Cinema Una notte al museo, Chris Columbus è pronto a riportare in vita il franchise
Perché Robert Redford sarà sempre l'unico e perfetto Gatsby (con un inedito ricordo di Francis Ford Coppola)
news Cinema Perché Robert Redford sarà sempre l'unico e perfetto Gatsby (con un inedito ricordo di Francis Ford Coppola)
Alla Berlinale del 2026, una retrospettiva sul cinema degli anni Novanta
news Cinema Alla Berlinale del 2026, una retrospettiva sul cinema degli anni Novanta
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Il Giorno più bello del Mondo
Lara Croft: Tomb Raider
E' complicato
The Transporter
Il Commissario Montalbano: Una Voce di Notte
Something in the Water
Terrore ad alta quota
La famiglia Addams
Il treno
Casa mia casa mia...
Founders Day
Io ti salverò
Film stasera in TV