La Voce di Hind Rajab: la prima e unica clip italiana dal Film vincitore del Gran Premio della Giuria a Venezia 82

Ecco la prima e unica clip tratta da La Voce di Hind Rajab di Kaouther Ben Hania, accolto all’82esima Mostra del Cinema di Venezia con una commossa standing ovation di oltre 24 minuti. Il film arriverà nelle nostre sale il 25 settembre.

"Credi che la voce di una bambina terrorizzata possa suscitare empatia?". È con questa straziante domanda retorica che si chiude la prima e unica clip tratta da La Voce di Hind Rajab, diffusa da I Wonder Pictures ad una settimana dall'uscita del lungometraggio nelle nostre sale. Il film, in uscita il 25 settembre, ha scioccato il pubblico dell’82esima Mostra del Cinema di Venezia, che l'ha accolto con una standing ovation di oltre 24 minuti: la più lunga mai registrata al Festival.

La Voce di Hind Rajab: La prima e unica clip italiana tratta dal Film vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Venezia 2025 - HD

La Voce di Hind Rajab è stato premiato con il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria e si è aggiudicato anche prestigiosi premi quali il Leoncino d’Oro Agiscuola, la Segnalazione Cinema For UNICEF e il Premio Arca Cinemagiovani. Tratto da una agghiacciante storia vera, il film ci trasporta indietro nel tempo, ad una data precisa: 29 gennaio 2024.

La Voce di Hind Rajab: di cosa parla il film che ha scioccato Venezia 82

Quel giorno, i volontari della Mezzaluna Rossa ricevono una chiamata d’emergenza: una bambina di sei anni, intrappolata in un’auto nel pieno di una sparatoria a Gaza, implora di essere soccorsa. Gli operatori, in costante contatto con la piccola, la cui voce si fa sempre più disperata, sono determinati a fare tutto il possibile per salvarla. A rendere il racconto ancor più tragico è potente, è la consapevolezza che i protagonisti in scena sono tutti interpretati da attori professionisti. Ma la voce che sentiamo al di là del telefono, è la registrazione originale della voce di quella bambina. Il suo nome era Hind Rajab.

La regista Kaouther Ben Hania, già celebrata per Quattro figlie (distribuito in Italia sempre da I Wonder Picture), ha diretto un film sconcertante ma impossibile da ignorare. Una vicenda di finzione che dura poche ore, ma in cui la realtà irrompe in scena con inesorabile orrore. "Al centro di questo film c'è qualcosa di molto semplice e molto difficile da tollerare - ha dichiarato la regista - Non posso accettare un mondo in cui un bambino chiede aiuto e nessuno accorre. Quel dolore, quel fallimento, appartiene a tutti noi. Questa storia non riguarda solo Gaza. Parla di un dolore universale. E credo che la finzione (soprattutto quando attinge a eventi verificati, dolorosi, reali) sia lo strumento più potente del cinema. Più potente del rumore delle ultime notizie o dell'oblio dello scorrimento. Il cinema può conservare una memoria. Il cinema può resistere all'amnesia. Possa la voce di Hind Rajab essere ascoltata”.