La voce di Hind Rajab: fissata la data di uscita nei cinema italiani

I Wonder Pictures ha annunciato che ha calamitato l'attenzione generale al Festival di Venezia, vincendo anche il Leone d'Argento, arriverà nelle nostre sale il 25 settembre.

A meno che non siate usciti da un coma poche ore fa, dovreste sapere benissimo tutti che La voce di Hind Rajab è stato il film di cui tutti ma proprio tutti hanno parlato al e dal Festival di Venezia, dove è stato presentato in concorso vincendo il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria (con sdegno da parte di coloro che lo avrebbero voluto indiscusso Leone d'Oro) . Perché quello di Kaouther Ben Hania è un film che va oltre il cinema, parlando - forse primo caso in assoluto nella storia del cinema - di una tragedia immane come il genocidio che sta avvenendo in Palestina mentre quella stessa tragedia sta ancora accadendo; e lo fa rendendo protagonista, come suggerisce il titolo, la voce straziante di una reale vittima: Hind, una bambina di sei anni intrappolata dentro un auto che era stata crivellata da proiettili israeliani uccidendo i suoi familiari, che chiede disperata ai volontari della Mezzaluna Rossa di andarla a prendere, di soccorrerla. Ben Hania ha infatti utilizzato nel suo film, che ripercorre le ore intercorse tra la chiamata di Hind e la drammatica conclusione della vicenda, raccontando del senso di disperazione e impotenza provato da chi avrebbe voluto salvare Hind e si è scontrato con l'assurdità della guerra, della burocrazia, delle procedure.

Definito dalla stampa nazionale e internazionale come “un capolavoro”, “il film più importante della Mostra”, “potente, urgente, vitale”, vintore oltre che del Gran Premio della Giuria, anche del Leoncino d’Oro Agiscuola, della Segnalazione Cinema For UNICEF e del Premio Arca Cinemagiovani, La voce di Hind Rajab arriverà nelle nostre sale il 25 settembre, come annunciato con orgoglio dalla distrubuzione I Wonder Pictures.

«Al centro di questo film c'è qualcosa di molto semplice e molto difficile da tollerare», ha dichiarato la regista. «Non posso accettare un mondo in cui un bambino chiede aiuto e nessuno accorre. Quel dolore, quel fallimento, appartiene a tutti noi. Questa storia non riguarda solo Gaza. Parla di un dolore universale. E credo che la finzione (soprattutto quando attinge a eventi verificati, dolorosi, reali) sia lo strumento più potente del cinema. Più potente del rumore delle ultime notizie o dell'oblio dello scorrimento. Il cinema può conservare una memoria. Il cinema può resistere all'amnesia. Possa la voce di Hind Rajab essere ascoltata”.