La Valanga Azzurra travolge Coming Soon: alla Festa di Roma Gustavo Thoeni e Piero Gros nel docufilm di Giovanni Veronesi

News Cinema

Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, il docufilm La Valanga Azzurra di Giovanni Veronesi con i campioni dello sci italiano degli anni 70 fa tappa allo Spazio Coming Soon per le attività con la stampa.

Il punto di riferimento per la maggior parte delle attività stampa alla 19ª Festa del Cinema di Roma è lo Spazio Coming Soon. Lo Spazio, allestito in Piazza Apollodoro, adiacente all'Auditorium Parco della Musica dove si svolge la manifestazione, è il luogo in cui la promozione cinematografica e televisiva prende vita con i set personalizzati per le interviste, le conferenze stampa, i round table e i photocall. Tutte le diverse attività promozionali trovano una comoda collocazione all’interno di numerosi padiglioni che garantiscono riservatezza e discrezione, anche in caso di più eventi in contemporanea.

Tra le delegazioni ospitate con le loro produzioni, c'è stata quella del docufilm La Valanga Azzurra, ripercorre l’epoca d’oro dello sci alpino italiano negli anni Settanta. Cinque Coppe del Mondo e numerose medaglie tra Olimpiadi e Mondiali, la squadra vanta campioni come i leggendari Gustavo Thoeni e Piero Gros. Una disciplina che fino a quel momento era considerata marginale, genera un seguito del pubblico senza precedenti. La regia è di Giovanni Veronesi che ripercorre le tappe fondamentali, come il trionfo ai Giochi Olimpici del 1976 a Innsbruck, ma anche i momenti bui e il declino che ha dovuto affrontare la squadra azzurra dopo tanta gloria. Regista e gli ex sciatori, ma sempre campioni, sono stati ospiti dello Spazio Coming Soon dove hanno incontrato i giornalisti. Nella stessa giornata sono stati accolti, con le rispettive attività stampa, anche Gabriele Muccino e gli attori del suo film Fino alla fine e i protagonisti del film biografico per la TV Mike, sul leggendario Mike Bongiorno.

Per attori, autori e produttori, allo Spazio Coming Soon sono disponibili truck con camerini e sale trucco, sedie, divani e tavolini per proseguire il lavoro grazie alla connessione Wi-Fi o per un momento di pausa, approfittando gratuitamente del chiosco con bevande, gelati e caffè. Tra i vari sponsor che hanno deciso di sostenere l'attività di Coming Soon, ci sono i prodotti Lurisia, ben noti per il loro inconfondibile gusto, dal Chinotto all'Aranciata passando per la Gazzosa. La società ha fatto il suo ingresso nella famiglia Coca‑Cola Italia nel 2019, con la propria linea di acque e bevande premium, lasciando intatto il legame tra il brand, l’italianità e la territorialità dei prodotti.