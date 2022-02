La tremenda figura di Whoopi Goldberg: "L'Olocausto non è una questione di razza"

News Cinema

Una tempesta di polemiche ha travolto Whoopi Goldberg, che durante una puntata di The View ha detto che l'Olocausto non è una questione di razza. ABC News ha preso subito provvedimenti.

Whoopi Goldberg ci è particolarmente simpatica, ma lunedì sera ha fatto un commento di cattivo gusto, dettato dall'ignoranza, che le ha valso due settimane di sospensione con effetto immediato dalla conduzione del programma The View sull'emittente ABC News. L'attrice ha infatti dichiarato che l'Olocausto non è una questione di razza, attirandosi l’inimicizia di ogni comunità ebraica presente sul globo terracqueo.

La brutta figura di Whoopi Goldberg

Spieghiamo nel dettaglio il fattaccio. Lunedì sera, dunque, durante il programma The View, Whoopi Goldberg è probabilmente stata colta da una temporanea amnesia nel momento in cui ha dichiarato che l'Olocausto non c'entrava nulla con la razza ma era semplicemente una manifestazione di odio di uomini nei confronti di altri uomini, e che comunque si trattava di due gruppi di bianchi ("gente bianca contro gente bianca, e quindi voi che combattevate tra voi"). L’attrice era entrata in argomento Olocausto commentando la decisione da parte di un distretto scolastico del Tennessee di mettere al bando il libro "Maus", graphic novel di Art Spiegelman in cui si racconta, senza indorare la pillola, lo sterminio nazista.

Ovviamente il Presidente della ABC, Kim Godwin, ha preso subito i giusti provvedimenti "per i commenti offensivi e sbagliati" della Goldberg e, come già detto, l'ha sospesa con effetto immediato per due settimane.

Le scuse di Whoopi Goldberg

Naturalmente Whoopi Goldberg si è scusata immediatamente per la pessima figura e ha scritto su Twitter alla fine della trasmissione:

Nella puntata di oggi ho detto che l'Olocausto non riguarda la razza, ma la crudeltà dell'uomo sull'uomo. Avrei dovuto dire entrambe le cose (…) Il popolo ebraico nel mondo ha sempre avuto il mio sostegno e questo non verrà mai meno. Sono dispiaciuta per il dolore causato.

L’indomani l’attrice ha chiesto di nuovo scusa. ABC News, tuttavia, è rimasta ferma sulle proprie posizioni. Kim Godwin ha infatti dichiarato:

Anche se Whoopi si è scusata, le ho chiesto di prendersi del tempo per riflettere e rendersi conto dell'impatto che hanno avuto i suoi commenti. L'intera ABC News è solidale con i nostri colleghi ebrei, con gli amici, le famiglie e le varie comunità.

Non è la prima volta che le affermazioni di Whoopi Goldberg all'interno di The View fanno discutere. Nel 2009 l'attrice aveva parlato a sproposito di Roman Polanski e dell'accusa di stupro e più avanti aveva difeso Bill Cosby dalle accuse di molestie sessuali.