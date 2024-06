La Tartaruga: arriva al cinema il film con Antonello Fassari e Nello Mascia - Una clip in anteprima esclusiva

News Cinema

Da, oggi, 6 giugno, al cinema con Luce Cinecittà questa commedia che segna il gradito ritorno di Maurizio Ponzi alla sceneggiatura. Ecco trailer, trama e clip esclusiva di La Tartaruga, il film diretto da Fabrizio Nardocci, con protagonisti Antonello Fassari e Nello Mascia.

I protagonisti sono due veterani, vecchie volpi della recitazione come Antonello Fassari (sì, proprio quello di Avanzi e dei Cesaroni, per non parlare dei tantissimi film che ha interpretato, tra cui segnaliamo il sottovalutatissimo Camerieri di Leone Pompucci) e Nello Mascia (uno che ha recitato con Eduardo De Filippo a teatro, e che al cinema ha lavorato con Mario Martone, Paolo Sorrentino e Marco Bellocchio). Il regista è Fabrizio Nardocci, che esordisce alla regia di un lungo dopo numerosi corti. Il film si intitola La tartaruga e arriverà al cinema dal 6 giugno distribuito da Luce Cinecittà. Si tratta di una commedia agrodolce che racconta delle difficoltà e dei bisogni emotivi di una coppia di amici maturi, e dei sorrisi e delle nostalgie che nascono sul sul delicato campo di battaglia della convivenza.







Questi di seguito sono la trama e il trailer ufficiali del film





Bruno è un professore in pensione, vedovo da qualche anno, che divide la sua casa con il figlio trentenne e la compagna. Con la nascita imminente di un nipotino, Bruno è costretto a fare spazio in casa, a lasciare mobili e oggetti cui è affettivamente legato, a dormire in uno stanzino. L’incontro con l’antiquario Marcello, un vecchio amico che non vedeva dai tempi dell’università, fa scaturire piacevoli ricordi, ma anche dei conflitti sopiti e irrisolti. Da quell’incontro, e da un’inaspettata nuova convivenza, Bruno pare poter risolvere il problema degli spazi. Ma non del tempo passato, e di quello ancora da vivere. Una commedia dolceamara sull’età, i rapporti tra generazioni, e il delicato campo di battaglia della convivenza.

La tartaruga: il trailer del film

La Tartaruga: Il Trailer Ufficiale del Film con Antonello Fassari - HD

A scrivere questo film assieme al regista, a partire da un suo soggetto, è stato un personaggio esperto e cui siamo molto affezionati come Maurizio Ponzi. Sì, proprio il Ponzi che, dopo aver mosso i primi passi professionali nel mondo della critica, iniziò a lavorare come assistente di Pier Paolo Pasolini, per poi debuttare alla regia nel 1968 col film I visionari e che negli anni Ottanta fu il regista dei primi film di Francesco Nuti: Madonna che silenzio c'è stasera, Io, Chiara e lo Scuro, e Son contento.

Ponzi è poi stato sceneggiatore e regista di numerose amate commedie: Il tenete dei Carabinieri, Noi uomini duri, Volevo i pantaloni, Italiani. Il suo ultimo film è stato Ci vediamo a casa, del 2012, e ora, a più di dieci anni di distanza, torna sulle scene con questo La tartaruga, di cui vi mostriamo qui sotto una clip in anteprima esclusiva per noi di Comingsoon.it.



La Tartaruga: Una Clip in anteprima Esclusiva del Film- HD

La tartaruga arriva nei cinema italiani dopo la selezione all’ultimo Bif&st – Festival di Bari. Il film è prodotto da Damiano Andriano per Dalex Film in collaborazione con Rai Cinema. Nel cast, assieme a Fassari e Mascia, ci sono Anna Ferruzzo, Giulio Forges Davanzati, Valeria Zazzaretta, Alessio Simonetti, Gianluca Calista e Francesca Spurio.