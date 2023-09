La Sirenetta: tutti pazzi per Javier Bardem che canta l’inedita Impossible Child in una scena tagliata ora su Disney +

News Cinema

Una delle scene de La Sirenetta che sono rimaste in sala di montaggio mostrava Re Tritone, interpretato da Javier Bardem, che cantava il brano Impossible Child. La scena è fra gli extra della versione disponibile su Disney + e in moltissimi l'hanno vista. Rob Marshall ha spiegato il motivo per cui ha voluto eliminarla.

Arrivato nelle nostre sale alla fine di maggio, La Sirenetta è approdato su Disney + il 6 settembre e c'è un extra che ha molto colpito chi lo ha visto, tanto da diventare una delle ragioni per cui, quanti hanno seguito le vicende di Ariel e del Principe Eric sul grande schermo, sono andati a cercare il film sulla piattaforma streaming. L'extra è una scena tagliata nella quale Javier Bardem, che interpreta Re Tritone, esprime il suo disappunto per la temporanea scomparsa di sua figlia attraverso il brano Impossible Child, che lui stesso canta.

Impossible Child: il lamento straziante di un padre

Nel film d'animazione La Sirenetta, a cui si è ispirato Rob Marshall per la versione live action, Re Tritone non aveva un suo numero musicale, ma quando la Disney ha dato il via alla pre-produzione, c'era spazio per molte novità. Così, tanto Ariel (Halle Bailey) quanto Eric (Jonah Hauer-King) hanno avuto canzoni inedite da cantare. Inoltre, per dare un po’ più di spessore a Re Tritone, che comunque è un personaggio importante nell'economia della vicenda, Alan Menken e Lin-Manuel Miranda hanno scritto Impossible Child, che è stata regolarmente registrata e filmata. Non potendo certo mostrarvi la scena, vi possiamo però raccontare qualcosa. Prima che Bardem inizi a cantare, apprende, come già detto, che Ariel non si trova. Rimasto solo, l'attore inizia a cantare e pian piano la sua rabbia si trasforma in preoccupazione e dolore. C'è da dire che Bardem è perfetto per il ruolo che gli ha affidato Rob Marshall, e nella sequenza incriminata fa mostra dei suoi grossi bicipiti. Ecco il testo originale di Impossible Child:

Ariel, you impossible child

This is an ocean too far

Ariel, you impossible child

I'll find you wherever you are

Coro:

All my fears

My warnings all these years

Don't say "goodbye," answer me, please

Are you lost or is this all my fault?

Ariel, I will scour the seas

'Til there's nothing but coral and salt

Coro:

Hold my crown

I'll tear the shoreline down

Run every ship aground

Til they've drowned and I've found you

In trying to protect you

I pushed you away

Stay, impossible child

Impossible child

A chi non ha familiarità con la lingua inglese possiamo dire che Re Tritone ha tutta l'intenzione di "rivoltare" i sette mari per ritrovare la sua bambina. Non capisce se Ariel sia scomparsa per causa sua o se le sia accaduto qualcosa di grave. Re Tritone vuole anche perquisire ogni nave che incontra. L'ultima strofa del brano recita:

Nel tentativo di proteggerti, ti ho allontanato, non andartene bambina impossibile, bambina impossibile.

Le ragioni del taglio: parla Rob Marshall

Se Impossible Child è stata tagliata, non è dipeso certo dell'eccessiva lunghezza del film. In un'intervista Rob Marshall ha motivato la sua decisione spiegando che all'inizio, avendo a che fare con un film in un certo senso nuovo, aveva pensato di aggiungere svariati numeri musicali, fra cui Impossible Child. Se però avesse tenuto la canzone, avrebbe guastato il finale, e questo perché quello che Re Tritone sente per la figlia sarebbe dovuto restare un mistero fino alla conclusione de La Sirenetta. Le lacrime e gli abbracci, insomma, dovevano essere conservati per le ultime scene del film musicale.