La Sirenetta, Halle Bailey svela come cambia “l’inganno” di Ursula nel live action

Halle Bailey ha regalato una piccola anticipazione ai fan de La Sirenetta: nel film live action, Ursula potrebbe manipolare Ariel in modo differente.

La Sirenetta è soltanto l’ultimo progetto in chiave live action in arrivo sul grande schermo. Basato sull’omonimo film d’animazione Disney del 1989, ha scelto come protagonista Halle Bailey che interpreta Ariel, sirena principessa disposta a tutto pur di poter conoscere il mondo in superficie. Per questo stringe un patto con Ursula, la strega del mare interpretata in questo caso da Melissa McCarthy. A detta dell’attrice protagonista, il film live action introduce una dinamica diversa tra sirena e strega.



La Sirenetta, come cambia “l’inganno” di Ursula nel live action

I fan de La Sirenetta attendono pazientemente l’uscita del primo trailer esteso del film live action. Finora Disney ha rilasciato soltanto due teaser trailer tramite i quali ha mostrato alcuni dei personaggi coinvolti. Oltre alla protagonista Halle Bailey, infatti, appare anche Ursula di Melissa McCarthy e il principe Eric interpretato da Jonah Hauer-King. In una recente intervista con Entertainment Tonight, l’attrice protagonista impegnata con i Kids’ Choice Awards ha svelato che il film live action introdurrà una dinamica diversa ed interessante tra Ariel e Ursula. Ma cosa significa esattamente? Halle Bailey si riferisce soprattutto al talento di Melissa McCarthy e al modo in cui ha interpretato la Strega del Mare.

Ha questa sorta di astuzia materna quando si tratta di ingannare Ariel nel film, quindi ti trascina nel suo mondo, ti consuma e cadi preda del suo incantesimo. Non è tanto una questione di malvagità, ma più di come Ariel sia alla ricerca di una figura materna.

A detta di Halle Bailey, quindi, il live action de La Sirenetta può aggiungere una connotazione al personaggio di Ursula. Nel film d’animazione, Ariel si innamora di Eric e stringe un patto con Ursula: la sua voce in cambio di un paio di gambe. Il film in arrivo al cinema ha delle premesse differenti. Halle Bailey, in una precedente intervista, ha spiegato che Eric è soltanto “la ciliegina sulla torta” e che Ariel è interessata a vivere un’esperienza diversa per se stessa. Come riporta ScreenRant, in merito al personaggio di Melissa McCarthy, il film potrebbe approfondire anche alcuni retroscena su Ursula e il suo legame con Re Tritone, dando maggiore spessore e profondità al personaggio. In più l’attrice fa riferimento ad una “astuzia materna”, quindi Ursula potrebbe sfruttare quella mancanza nella vita di Ariel. Sua madre, la regina Atena, è morta lasciando Ariel piccolissima.