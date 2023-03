La Sirenetta - Josh Gad difende Halle Bailey dagli attacchi razzisti: "Siete spezzati e patetici"

News Cinema

Josh Gad, interprete di Le Tont nel live action de La bella e la bestia e voce ufficiale di Olaf, ha difeso la giovane Halle Bailey dai pesanti insulti razzisti ricevuti per il suo casting nei panni di Ariel.

La Sirenetta - remake in live action Disney del Classico d'animazione - sarà al cinema dal 24 maggio. Il rilascio del primo trailer - avvenuto durante la serata dei premi Oscar - ha però riacceso la polemica intorno alla scelta di Halle Bailey come interprete di Ariel. A difendere il remake e la giovane attrice dai pesanti attacchi razzisti è stato, in queste ore, Josh Gad, volto - e voce - familiare ai fan della Disney.

La Sirenetta - Josh Gad interviene sui commenti razzisti rivolti ad Halle Bailey

Josh Gad ha dato vita al primo personaggio dichiaratamente omossessuale della Disney, la "versione in live action" di Le Tont, spalla del villain Gaston ne La bella e la bestia. La star, quindi, conosce bene ciò che sta passando Halle Bailey, al centro di pesanti attacchi razzisti sin dall'annuncio del suo coinvolgimento nel live action de La Sirenetta. Gad - che nel mondo Disney è conosciuto anche come doppiatore di Olaf, personaggio del franchise Frozen - ha quindi deciso di difendere pubblicamente la collega, con un post su Twitter nel quale ha definito "spezzati e patetici" gli haters di Bailey:

Immagino dobbiate essere davvero spezzati e patetici se la principale preoccupazione della vostra vita è il colore della pelle.... di una finta sirena che canta.

Imagine being so broken and pathetic in life that your chief concern is the skin color of… a make-believe singing mermaid. https://t.co/7F6F8LT2b9 — Josh Gad (@joshgad) March 16, 2023

Josh Gad ha condiviso la propria opinione rispondendo ad un tweet che metteva in evidenza il clamore scaturito dal rilascio del primo trailer de La Sirenetta. La clip ha infatti raggiunto visualizzazioni record su Youtube, ma ottenuto anche 3 milioni di "non mi piace", la maggior parte dei quali rivolti - secondo la fonte ripresa da Gad - contro il casting di Halle Bailey. L'attrice, dal canto suo, si è sempre detta orgogliosa e fiera della sua partecipazione al live action Disney e, in una recente intervista, ha dichiarato che grazie al suo casting e a quello di Yara Shahidi - interprete di Campanellino in Peter Pan & Wendy - molte più persone potranno sentirsi rappresentate dalle fiabe Disney. La scelta di Bailey come "nuova" Ariel è stata poi difesa anche da Jodi Benson, doppiatrice della sirena nel Classico del 1989. Nonostante le critiche e i commenti negativi, La Sirenetta è dunque pronta a conquistare il pubblico, grazie ad un utilizzo straordinario degli effetti speciali, alla regia di un veterano della Disney, Rob Marshall - già dietro la macchina da presa di Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare, Into the Woods e Il ritorno di Mary Poppins - e un cast alla star, in cui spicca la presenza di Javier Bardem - Re Tritone - e Melissa McCarthy. Appuntamento dunque al 24 maggio.