La Sirenetta, Halle Bailey: "Ariel mi ha aiutata a crescere, non mi sembra vero"

Al di là delle polemiche, Halle Bailey ha raccontato a Edition cosa abbia significato per lei interpretare Ariel nel remake dal vero della Sirenetta, al cinema dal 24 maggio.

Il 24 maggio sarà al cinema il remake dal vero di La sirenetta, un film per ora più che altro discusso per la sua protagonista nera, Halle Bailey, che ha concesso un'intervista a Edition: lo spazio dedicato alle polemiche è stato molto poco, e la giovane attrice, tra poco in una versione musical del Colore viola diretta da Lin-Manuel Miranda, si è concentrata su quello che ha significato per lei vivere con questo mitico personaggio Disney per diversi anni. Leggi anche La Sirenetta - Josh Gad difende Halle Bailey dagli attacchi razzisti: "Siete falliti e patetici"

Halle Bailey e la Sirenetta: "Non mi sono mai messa tanto alla prova in vita mia"

Dopo le prime immagini del nuovo La sirenetta, la rete ha iniziato a discutere della nuova protagonista nera, polemizzando sul politicamente corretto. Halle Bailey, la giovane attrice scelta per il ruolo nel film di Rob Marshall, ci ha pensato il giusto: "La reazione del mondo mi ha decisamente scioccata, ma vedere le reazioni dei più piccoli, delle ragazzine nere, mi ha davvero commosso a livello profondo". Quel che conta per Halle è aver affrontato a testa alta una lavorazione complessa, che le ha richiesto alcune giornate di lavoro in cui ha dovuto rimanere appesa a un'imbracatura anche per tredici ore di fila. E non si trattava soltanto di ripercorrere la storia per cambiare il colore della pelle della protagonista, ma anche di allargarne la prospettiva: "Non vuole lasciare l'oceano solo per un ragazzo, è una cosa più grande. Si parla di lei, del suo scopo nella vita, della sua libertà, di quello che vuole". Un percorso di Ariel coincidente col suo, in tutto e per tutto.

Mi sento onestamente sconvolta, onorata e grata per trovarmi dove mi trovo. Un sacco di volte devo darmi un pizzicotto: non sarà che sto sognando? [...] Sento di aver imparato moltissimo attraverso di lei. Ho fatto il provino a 18 anni, ho avuto il ruolo quando ne avevo 19, quest'anno ne compio 23. Sento davvero che Ariel mi ha aiutata a crescere. [...] Mi sono messa alla prova come non avevo mai fatto in vita mia. E sento che è il suo messaggio: impara che quella forza l'hai sempre avuta dentro di te.