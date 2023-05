La Sirenetta, è già caccia alle bambole: alcune sono limited edition

News Cinema

Con il ritorno della versione live action de La Sirenetta al cinema, è di nuovo corsa all'acquisto, soprattutto per le bambole in edizione limitata.

In vista del ritorno di Ariel al cinema, anche se versione live action, La Sirenetta ha già scatenato la caccia al gadget, con un occhio di riguardo per i collezionisti e per il pubblico più piccolo. La bambola dell’amatissima sirenetta dai capelli rossi questa volta ha le fattezze di Halle Bailey, la protagonista del film live action Disney diventata per l’occasione anche una bambola limited edition. Ma non è l’unica proposta disponibile sul mercato.

La Sirenetta, è caccia alle bambole di Ariel: le proposte anche limited edition

Halle Bailey interpreta Ariel nel nuovo film live action Disney. La Sirenetta segue il flusso delle principesse Disney in carne ed ossa e si basa a sua volta sull’omonimo classico d’animazione del 1989. In vista dell’uscita del nuovo film, il mercato pullula di nuove bambole dedicate a La Sirenetta, a partire dall’offerta Disney, che ha dedicato un’intera collezione al film in sala a maggio 2023. Anche in questo caso non può fare a meno della sua bambola musicale, ispirata al film live action e con due cambi look: oltre alla coda di sirena, la bambola presenta anche l’abito azzurro che Ariel indossa in compagnia del principe Eric. A renderla ancor più preziosa e collezionabile è la funzione musicale: la bambola infatti canta una delle canzoni dei film live action. Come riporta ComicBook, è stata realizzata anche un’altra bambola ispirata ad Ariel, realizzata in edizione limitata (soltanto 5200 pezzi), snodabile e dai capelli fluenti.

Anche Mattel, la cui presenza nel campo delle bambole è nota in tutto il mondo, ha realizzato una sua proposta dedicata a La Sirenetta, che include anche altre bambole come le sorelle di Ariel, Tritone ed Ursula, adatte ad un pubblico di piccini ma anche di collezionisti. La Sirenetta sta generando da tempo curiosità ed interesse, sin da quando Disney ha annunciato che Halle Bailey avrebbe interpretato la protagonista. Tralasciando le critiche, l’attrice si unisce al resto del cast che finora ha portato in vita le principesse Disney. A breve anche Rachel Zegler si unirà a lei, come protagonista di Biancaneve. Ai microfoni di ComicBook, durante il D23 Expo, aveva raccontato:

Questo film significa così tanto per me, sin da quando ero una bambina. Penso che, avvicinandomi a questo ruolo, mi sono detta: ‘Posso solo fare del mio meglio e rendermi orgogliosa. Se rendo felice la bambina dentro di me, allora so di aver fatto un buon lavoro e so che sto facendo il mio meglio’. H dato il mio massimo e spero che le persone possano apprezzarlo.