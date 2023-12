La sensibilità artistica delle donne al cinema va lontano: da Paola Cortellesi a Justine Triet, il loro successo è il nostro

News Cinema

I titoli che ultimamente pubblico e critica dimostrano di apprezzare di più, sono diretti da donne, ma parlano a tutti. La società sta iniziando a diventare matura, in un percorso ancora un lungo e non privo di rischi.

Non è una rivincita, una rivalsa o un riscatto. Il grande consenso di pubblico e di critica che le opere cinematografiche firmate da artiste donne stanno riscuotendo, è uno dei riflessi di una società che sta diventando adulta. Dopo secoli di patriarcalità e maschilismo, con immenso ritardo, le donne stanno prendendosi gli spazi che non hanno mai avuto. Non si tratta di un risarcimento per l'universo rosa, nonostante i torti nei confronti delle donne siano stati innumerevoli e in alcune parti del pianeta ancora lo siano, ma è l'espressione di una sensibilità femminile su grande scala che ottiene l'attenzione che avrebbe avuto anche 50, 100 0 300 anni fa.

Finalmente lo spazio si sta allargando con gli uomini che stringono per fare posto. Il mondo dell'intrattenimento sta guardando con ammirazione autrici e attrici, per non dire tutte le lavoratrici del settore, che trovano un dialogo originale con gli spettatori, siano essi femmine o maschi. È di pochi giorni fa la notizia della consegna dei 36° European Film Awards che hanno premiato come miglior film europeo Anatomia di una caduta, già vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes. Il valore artistico di questa magnifica opera poggia sulle spalle della sceneggiatrice e regista Justine Triet e della protagonista Sandra Hüller, vincitrici del riconoscimento anche per migliore regia, migliore sceneggiatura e migliore interpretazione femminile. Premiata anche la scenografa italiana Emita Frigato per il lavoro svolto La chimera, il film di Alice Rohrwacher che sta trovando una crescente conferma per la qualità intrinseca dell'opera.

Ed è sempre in programmazione nei cinema C'è ancora domani che potrebbe diventare nelle prossime settimane il più grande successo della stagione, scavalcando il fenomeno Barbie della regista Greta Gerwig. L'esordio dietro la macchina da presa di Paola Cortellesi sta instaurando una solidissima connessione con il pubblico italiano, sia per le scelte artistiche (dal bianco e nero neorealista ad alcune soluzioni visive per rappresentare la violenza domestica), sia per il forte messaggio che porta con sé in un momento storico in cui abbiamo bisogno proprio queste riflessioni. Ed è solo l'inizio per questo film che si appresta ad andare lontano, in altri paesi dove altre donne ed altri uomini ancora non sanno di essere pronti ad accoglierlo. Il futuro che vogliamo, riusciamo ora a intravederlo.

Nel mondo del business, in altri settori distanti dall'intrattenimento, alcune aziende percepiscono l'importanza di esserci con un proprio messaggio. "Essere donna non dovrebbe essere un rischio", per esempio, è il titolo e il concept della recente campagna pubblicitaria globale AXA. Il Gruppo Assicurativo di livello mondiale ha scelto di dare un segnale ottimista per spingere a riflettere sulla capacità di lottare, insieme, proprio per costruire un futuro migliore. Nell'ottica di protezione e con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi, una delle aree in cui opera AXA, non dovrebbe esserci alcun pericolo nell'appartenere al genere femminile. Le donne, che rappresentano il 50% della popolazione mondiale, si trovano ad affrontare molteplici rischi, dalla salute alla sfera professionale, dallo sport all’istruzione: solo a titolo di esempio, il 41% non ha effettuato una visita medica negli ultimi 12 mesi e il 36% non fa esercizio fisico. O ancora, solo il 33% delle imprese è di proprietà di una donna. AXA si impegna dunque a sostegno dell’inclusione come tassello fondamentale per il progresso dell’intera società, in linea con la sua ragion d’essere, “Agire per il progresso dell’umanità, proteggendo ciò che conta”.