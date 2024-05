La scomparsa di Paul Auster, cantore di New York anche al cinema

News Cinema

Ha destato molta commozione in tutti i suoi lettori la notizia della scomparsa, il 30 aprile, dello scrittore newyorkese Paul Auster, morto a 77 anni in conseguenza del cancro ai polmoni da cui era afflitto. La sua penna ha saputo descrivere la sua città e il suo Paese come poche altre, raccontando le nevrosi e le paure dell'uomo contemporaneo e al tempo stesso con un impegno civile che criticava le derive di un sistema sempre meno democratico. La vita non gli aveva risparmiato grandi dolori: 3 anni fa era stato colpito dalla morte per overdose accidentale della nipotina di soli 10 mesi, seguita l'anno successivo da quella del primo figlio, Daniel, tossicodipendente, a cui la bambina era affidata Se i suoi appassionati lettori lo conoscono come scrittore, dalla splendida "Trilogia di New York", passando per "Moon Palace", "Il racconto di Natale di Auggie Wren", "La musica del caso", fino a "4 3 2 1" e all'ultimo, "Baumgartner" , oltre che per il graphic novel "Città di vetro", noi vogliamo ricordare le sue regie e sceneggiature per il cinema, invitando chi non li ha visti a recuperare questi film divertenti, malinconici e unici.

Paul Auster regista di piccoli capolavori del cuore su New York

Era inevitabile che le strade di questo grande narratore e del cinema finissero per incontrarsi. Nel 1990 La musica del caso diventa un film di Philip Haas. Auster collabora al soggetto ma non è particolarmente soddisfatto del risultato: più che altro gli risulta strano vedere gli attori - James Spader, Mandy Patinkin, M. Emmet Walsh - che interpretano i suoi personaggi, che aveva immaginato molto diversi. L'incontro con Wayne Wang gli fa capire che è possibile un connubio più felice tra letteratura e cinema. Nel 1995 esce Smoke, da "Il racconto di Natale di Auggie Wren", di cui scrive la sceneggiatura e per cui vince l'Independent Spirit Award. Anche se non lo firma, ufficialmente, come co-regia, è forse il suo capolavoro. Il film racconta le storie dei clienti che ruotano intorno al negozio di sigari di Auggie Wren, uno dei suoi personaggi più belli, interpretato da Harvey Keitel, e ha un cast affiatato e perfetto, che comprende William Hurt, Giancarlo Esposito, Jared Harris, Forest Withaker, Stockard Channing e Ashley Judd. Nel film compare anche, nel ruolo di un ladruncolo, lo sfortunato figlio di Auster, Daniel. Bellissima la colonna sonora, che comprende due brani del cantautore/attore Tom Waits, "Downtown Train" e "Innocent when you Dream". Il successo del film produce un seguito, Blue in the Face, dove torna il negozio di sigari di Auggie Wren. Nel cast ci sono anche Michael J. Fox, Jim Jarmusch, Mira Sorvino, Madonna e Lou Reed, e stavolta Paul Auster oltre alla sceneggiatura firma anche la co-regia. Da solo, nel 1998 scrive e dirige il poetico e commovente Lulu on the Bridge, di nuovo con Harvey Keitel e Mira Sorvino e con Willem Dafoe (e un cammeo di Lou Reed), che racconta l'incontro, immaginato, tra un sassofonista ferito da uno squilibrato e una giovane aspirante attrice. Nel 2001 è coautore del film di Wayne Wang The Center of the World, contribuisce poi alla sceneggiatura del corto Fluxus e di Le carnet rouge. Del 2007 è il divertente The Inner Life of Martin Frost, di cui è anche regista e dove dirige David Thewlis, Irene Jacob e Michael Imperioli, riservandosi il ruolo del narratore. Purtroppo al film non arride un gran successo e resta inedito da noi. Così come In the Country of Last Things, co-sceneggiato nel 2020 e suo ultimo lavoro per il cinema, tratto dal suo romanzo di fantascienza "Nel paese delle ultime cose". Paul Auster lo ricordiamo anche per le sue parole donate al al cinema, per l'ironia, la malinconia e la tenerezza con cui ha saputo raccontarci storie umanamente universali e al tempo stesso tipicamente newyorkesi.