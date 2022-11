La rassegna Ruth Beckermann l'immagine della parola al Cinema Troisi

News Cinema

Grazie alla collaborazione con Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, dal 21 al 23 novembre al Cinema Troisi i film di una delle voci più autorevoli del cinema austriaco contemporaneo, in una rassegna organizzata da Filmmaker con il sostegno del Forum Austriaco di Cultura.

Ruth Beckermann, viennese, classe 1952, è una delle voci più autorevoli del cinema austriaco contemporaneo, da oltre quarant’anni punto di riferimento dell’indagine sul cinema documentario e più in generale “di ricerca”. Da noi, va detto, la si conosce poco, ma c’è modo di rimediare, fortunatamente. Perché a Beckermann è dedicata la nuova retrospettiva di Filmmaker, il festival milanese che si svolge dal 18 al 27 novembre nel capoluogo lombardo, che si intitola “Ruth Beckermann, l’immagine della parola” ed è stata realizzata con il sostegno del Forum Austriaco di Cultura.

Ma non è tutto, perché grazie alla collaborazione con Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Ruth Beckermann sarà anche a Roma, dal 21 al 23 novembre al Cinema Troisi per accompagnare la proiezione dei suoi tre film più recenti: Die Geträumten (2016), in cui sperimenta una forma “ibrida” di finzione nella messinscena della relazione tra Paul Celan e Ingeborg Bachmann; Waldheims Waltzer (2017), candidato dall’Austria all’Oscar e forse anche per questo il suo film più internazionalmente conosciuto, e Mutzenbacher (2022), vincitore della sezione Encounters all’ultima Berlinale.

A Roma la regista sarà poi anche protagonista di una masterclass organizzata dal CSC - Scuola Nazionale di Cinema, rivolta agli allievi e aperta al pubblico. L’incontro, condotto dal regista e produttore Carlo Hintermann, si terrà il 24 novembre alle ore 11.00 nell’Aula magna del Centro Sperimentale di Cinematografia (via Tuscolana 1524, Roma). L’accesso per il pubblico è gratuito previa prenotazione all’indirizzo email prenotazione@fondazionecsc.it.

Successivamente, col supporto di Sicilia Queer filmfest, la rassegna verrà programmata anche a Palermo (il 1° e il 2 dicembre al Cinema Vittorio De Seta), dove Ruth Bachmann terrà nuovamente una masterclass.



Ecco date e orari delle proiezioni dei film di Ruth Beckermann al Cinema Troisi:



MUTZENBACHER (2022) - 21 novembre ore 21

In Mutzenbacher, uno degli film più curiosi della sezione Encounters della settantaduesima edizione del Festival di Berlino, la famosa documentarista austriaca Ruth Beckermann recupera una delle opere letterarie più scandalose del suo paese natale (o di qualsiasi altro paese) del secolo scorso e la confronta con la morale contemporanea. Coinvolgendo un gruppo di uomini di varie età, chiede loro di condividere le loro riflessioni sull'argomento in questione. Non si vedono mai donne, ma di certo se ne parla.



WALDHEIMS WALZER (2017) - 22 novembre ore 20:40

Ruth Beckermann documenta la riscoperta del passato denso di vicende di guerra dell'ex segretario generale dell'ONU Kurt Waldheim. Mostra la rapida successione di nuove accuse da parte del Congresso ebraico mondiale durante la sua campagna presidenziale austriaca, il negazionismo della classe politica austriaca, lo scoppio dell'antisemitismo e del patriottismo che alla fine portò alla sua elezione. Montato con materiale d'archivio internazionale e con quello che Beckermann ha girato all'epoca, il film analizza il crollo della grande illusione austriaca.



DIE GETRÄUMTEN (2017) - 23 novembre ore 18:45

Anja e Laurence, due giovani attori, si trovano fianco a fianco in uno studio di registrazione per leggere il carteggio tra i poeti Ingeborg Bachmann e Paul Celan, conosciutisi nella Vienna del secondo dopoguerra e provenienti da ambienti opposti: lei cresciuta in una famiglia nazionalsocialista, lui figlio di genitori ebrei morti nella Shoah. Il drammatico scambio di lettere diviene il viatico per una storia d’amore dai toni spesso accesi e contrastanti fra gli stessi attori, in uno scambio inatteso e coinvolgente tra realtà e finzione, passato e presente.