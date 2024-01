La quercia e i suoi abitanti: conosciamoli in tre clip del bellissimo documentario francese

News Cinema

Al cinema dal 25 gennaio con I Wonder Pictures c'è anche uno spettacolare documentario francese, La Quercia e i suoi abitanti. Ve lo presentiamo con tre clip video dal film.

Se vi piacciono i documentari sulla natura, ma anche se non ne andate matti, credeteci; un film come il francese La quercia e i suoi abitanti, firmato a quattro mani da Laurent Charbonnier e Michel Seydoux, non l'avete mai visto. E non usiamo a caso la parola film, perché in questo caso gli autori non si limitano a documentare quello che avviene sopra e attorno a una quercia pluricentenaria, ma ci raccontano una storia, quella del ciclo della vita, mostrandoci particolari mai visti primi da occhio umano. E lo fanno senza commento sovrapposto, ma affidandosi ai suoni della natura e occasionalmente alla musica e a qualche canzone. La quercia e i suoi abitanti è al cinema con I Wonder Pictures dal 25 gennaio ed è un film davvero per tutti, grandi e piccoli, che ci fa apprezzare quanto sia bello e vario il mondo che ci circonda e ci invita a rispettarlo. Dopo averne parlato nella nostra recensione, ve lo vogliamo presentare offrendovi tre estratti video del film, perché le immagini, in questo caso soprattutto, valgono più di mille parole.

La quercia e i suoi abitanti: conosciamo alcuni del protagonisti nelle clip del film

Eccoli, i protagonisti della storia raccontata ne La quercia e i suoi abitanti: una coppia di ghiandaie minacciate da un astore, una famiglia di topolini, i cinghiali, uno scoiattolo solitario, i tanti animali che l'hanno scelta a domicilio o sono di passaggio, e perfino le ghiande, attorno alle quali ruota un microcosmo da scoprire. Buona visione dunque, con uno spettacolo davvero unico.