Senza voce umana, con un po' di musica e i suoni della natura, arriva al cinema La quercia e i suoi abitanti, affascinante lungometraggio documentario diretto a quattro mani, che ci mostra la biodiversità attorno alla regina degli alberi. La recensione di Daniela Catelli.

Quando negli anni Sessanta i lungometraggi animati di Walt Disney arrivavano al cinema, a differenza di oggi erano sempre preceduti da un breve documentario sulla natura, che mostrava ai piccoli spettatori e ai loro accompagnatori animali allora esotici come i castori, gli orsi del parco di Yellowstone e le meraviglie dei paesaggi degli Stati Uniti, che diventavano preparazione e parte integrante dei film che avremmo visto dopo, pieni di animaletti simpatici, amichevoli e dai comportamenti antropomorfi, che interagivano graziosamente con le quasi “francescane” protagoniste. L'ottica di quello sguardo sulla natura era ad altezza di bambino e la narrazione semplice.

La quercia e i suoi abitanti, firmato a quattro mani da Laurent Charbonnier e dal pluripremiato produttore cinematografico Michel Seydoux (tra i tanti, ha prodotto Marco Ferreri e Nikita Mikhalkov e lavorato al Dune mai realizzato da Jodorowsky), al suo debutto come regista, è l'evoluzione moderna, sorprendente e tecnologicamente avanzata di questo tipo dl documentario naturalistico che mette le creature del bosco e la natura in primissimo piano, senza narrazione, spiegazioni didattiche o tentativi di umanizzare i protagonisti: l'uomo, nel paesaggio lacustre intorno a una splendida quercia di 210 anni, è assente. Gli unici rumori che si sentono sono quelli del vento, della pioggia, i versi degli animali e lo stormire delle fronde, anche se gli autori in un paio di punti sottolineano alcune sequenze con canzoni. Ne risulta uno spettacolare affresco della biodiversità, che ci mostra la gigantesca regina degli alberi come un condominio naturale, attraverso il passaggio delle stagioni e le vite dei suoi abitanti: da quelli dei piani superiori, uno scoiattolo, gli uccelli e i balanini, curiosi insetti parassiti delle ghiande dalle lunghe proboscidi, agli abitanti delle tane nel "seminterrato", i topi selvatici.

Intorno, sulle rive di un lago, nuotano cigni e anatre, aironi e colubri, serpenti acquatici che si spingono occasionalmente verso i nidi delle ghiandaie, che devono a loro volta sfuggire alle grinfie degli astori, così come i topi nelle loro incursioni esterne devono guardarsi dal barbagianni, mentre vicino alle radici della pianta grufolano i cinghiali. Grazie alle riprese in altissima definizione e agli obiettivi macro vediamo particolari di una nitidezza impressionante e seguiamo con interesse una storia che si ripete uguale da sempre e che non ci soffermiamo ad osservare (non possiamo, non abbiamo tempo): il naturale svolgersi della vita sulla terra, dove tutti sono in interconnessione tra di loro e ogni essere, vegetale o animale, è un anello di una gigantesca catena, un elemento di un ingranaggio perfettamente oliato e rodato, che l'uomo non ha alcun diritto di inceppare.

Si resta davvero affascinati di fronte a un film che, se ha un intento pedagogico (per le scuole francesi sono stati realizzati approfondimenti, tra cui un libro e un podcast), non è quello di salire in cattedra e fornire spiegazioni ma di stimolare attivamente la curiosità. E ci riesce benissimo, tanto che perfino lo spettatore adulto, alla fine, è indotto a cercare di approfondire quello che ha appena visto. Ci piacerebbe sapere come sono state realizzate concretamente certe sequenze, ma dobbiamo accontentarci di questo bellissimo risultato, perché, se i prestigiatori non svelano mai i propri trucchi, la natura è la magia più grande di tutte, e l'uomo dovrebbe imparare a rispettarla senza sfruttarla per i propri fini desertificando il pianeta.