La politica sotto attacco: ecco il final trailer di G20

Questo nuovo thriller d'azione che vede Viola Davis nei panni del Presidente degli Stati Uniti debutta in streaming su Prime Video il 10 aprile. E nel cast c'è anche Sabrina Impacciatore. Ecco il final trailer e la trama di G20.

Mentre nel mondo reale i dazi proclamati dal Presidente degli USA Trump rischiano di scatenare una crisi finanziaria internazionale, da dopodomani 10 aprile in streaming su Prime Video potremo vedere una Presidente degli Stati Uniti che è donna e anche afroamericana: non si tratta di un film di fantapolitica che immagina la vittoria di Kamala Harris, ma di un nuovo thriller d'azione che, come suggerisce il titolo in maniera eloquente, parla di un attacco terroristico alla riunione dei venti grandi del mondo.

G20, infatti, racconta di un assalto al vertice internazionale, con la presidente Danielle Sutton (interpretata dall'attrice Premio Oscar Viola Davis) che diventa il bersaglio numero uno dei terroristi. La donna, dopo essere riuscita a sfuggire alla cattura da parte degli aggressori, deve ingannare il nemico per proteggere la sua famiglia, difendere il suo Paese e pensare alla salvaguardia dei leader mondiali in una emozionante corsa contro il tempo. Meglio questo in streaming della guerra commerciale nella realtà, no?

Nato da un soggetto di Logan e Noah Miller, che lo hanno sceneggiato assieme a Caitlin Parrish e Erica Weiss, G20 è stato diretto da Patricia Riggen; nel cast troviamo anche Anthony Anderson, Marsai Martin, Ramón Rodríguez, Douglas Hodge, Elizabeth Marvel, Christopher Farrar, Antony Starr ma soprattutto anche la nostra Sabrina Impacciatore, qui ovviamente nei panni della Presidente del Consiglio italiano.

G20: il trailer finale del thriller d'azione su Prime Video