La Paranza dei Bambini: video intervista a Roberto Saviano e al regista Claudio Giovannesi e al giovane Francesco Di Napoli

Applausi hanno accolto alla Berlinale la presentazione per la stampa del film di Claudio Giovannesi, La paranza dei bambini, adattamento dell'omonimo romanzo di Roberto Saviano. In un'edizione del Festiva di Berlino con soli 16 film in concorso e pochi convincenti, potrebbero esserci a maggior ragione buone possibilità per il film italiano di portare a casa un premio.

La storia è quella di un gruppo di quindicenni in bilico fra la purezza dei bambini, legati fra di loro da grande amicizia, e la tentazione dei soldi facili, del potere a portata di mano, grazie a una pistola e tanta faccia tosta. Il film sarà nelle sale il 13 febbraio.