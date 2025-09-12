La Paramount punta ad acquisire la Warner Bros? Parola del Wall Street Journal

News Cinema

Da poco acquisita dalla Skydance, la Paramount valuterebbe un'offerta per acquisire a sua volta la Warner Bros., pochi anni fa già acquisita da Discovery. Vi gira la testa? Un po' anche a noi. Ma l'uomo più ricco del mondo, Larry Ellison, non ha di certo paura.

Skydance acquisce Paramount, che ora vuole acquisire la Warner Bros.: tutto chiaro? Se vi perdete in questi monumentali passaggi di denaro e terremoti societari in aziende ciclopiche, sappiate che i proprietari della Skydance Media non si scompongono: la famiglia Ellison, composta da David e suo padre Larry (ufficialmente uomo più ricco del mondo: capitale 393 miliardi di dollari), stando al Wall Street Journal sta valutando un'offerta per l'acquisto dell'intero pacchetto Warner Bros., a prescindere dalle distinzioni nelle sue divisioni. Sarebbe una mossa clamorosa, psicologicamente pesante per l'appassionato di cinema, già disorientato dalla semisparizione della Fox inglobata dalla Disney sei anni or sono. Nulla è certo, naturalmente, ma le acque si muovono. Leggi anche Warner Bros., le due divisioni hanno un nome definitivo, sparisce "Discovery" dalla realtà film e streaming

La Warner Bros. potrebbe essere comprata dalla Paramount, che vale la metà