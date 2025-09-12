La Paramount punta ad acquisire la Warner Bros? Parola del Wall Street Journal
Da poco acquisita dalla Skydance, la Paramount valuterebbe un'offerta per acquisire a sua volta la Warner Bros., pochi anni fa già acquisita da Discovery. Vi gira la testa? Un po' anche a noi. Ma l'uomo più ricco del mondo, Larry Ellison, non ha di certo paura.
Skydance acquisce Paramount, che ora vuole acquisire la Warner Bros.: tutto chiaro? Se vi perdete in questi monumentali passaggi di denaro e terremoti societari in aziende ciclopiche, sappiate che i proprietari della Skydance Media non si scompongono: la famiglia Ellison, composta da David e suo padre Larry (ufficialmente uomo più ricco del mondo: capitale 393 miliardi di dollari), stando al Wall Street Journal sta valutando un'offerta per l'acquisto dell'intero pacchetto Warner Bros., a prescindere dalle distinzioni nelle sue divisioni. Sarebbe una mossa clamorosa, psicologicamente pesante per l'appassionato di cinema, già disorientato dalla semisparizione della Fox inglobata dalla Disney sei anni or sono. Nulla è certo, naturalmente, ma le acque si muovono. Leggi anche Warner Bros., le due divisioni hanno un nome definitivo, sparisce "Discovery" dalla realtà film e streaming
La Warner Bros. potrebbe essere comprata dalla Paramount, che vale la metà
Suona un po' paradossale a noi profani, ma la Warner Bros. ha al momento in borsa una capitalizzazione di mercato sui 33 miliardi di dollari, mentre quella della Paramount Skydance si aggira sulla metà. Questo però non impedirebbe all'attuale casa madre della Paramount, la Skydance Media, di tentare l'acquisto della Warner per accorpare tutto sotto la sua egida, attraverso la divisione Paramount. Una situazione resa ancora più vertiginosa dal fatto che la stessa Warner Bros. qualche anno fa è stata acquistata dal gruppo Discovery ed è finita sotto la gestione del CEO David Zaslav, piuttosto contestato. Tra l'altro, come sapevamo è in corso una riorganizzazione interna della WB Discovery, appunto per distinguere tra la "vecchia" anima e le attività più legate a Discovery: una distinzione tra Warner Bros. e Discovery Global da concludersi entro l'aprile 2026. E se questa mossa si rivelasse propedeutica alla cessione da parte di Discovery del pacchetto WB alla Paramount Skydance? Capiremo col passare dei mesi.
Per curiosità, se guardiamo alle grandi major cinematografiche degli Stati Uniti, al momento risultano decedute e/o acquisite 20th Century Fox (1935-2019, comprata dalla Disney), Metro-Goldwyn-Mayer (1924-2022, ora Amazon MGM Studios), United Artists (1919-1981, poi riavviata come semplice brand da varie realtà, inclusa Amazon), Columbia Pictures (1924-1989, confluita nella Sony Pictures). Quelle attive sono invece Walt Disney Studios, Universal Studios, Warner Bros. Discovery, Sony Pictures, Paramount Skydance Studios e Amazon MGM Studios.
Qui sotto il trailer di The Running Man, uno dei prossimi attesi film Paramount.