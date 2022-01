La notte degli Oscar 2022 avrà di nuovo un presentatore: contattato Tom Holland

News Cinema

Dopo tre edizione senza un presentatore, la Academy of Motion Picture Arts and Sciences sta valuntando il ritorno di una celebrità per fare gli onori di casa alla notte degli Oscar.

La 94esima edizione dei premi Oscar si svolgerà il 27 marzo 2022 e, dopo tre cerimonie in cui ne ha fatto a meno, la Academy of Motion Picture Arts and Sciences sta valutando la possibilità di reintrodurre la figura del presentatore. Ricorderete quando nel 2017, con la conduzione di Jimmy Kimmel, ci fu il famigerato scambio di buste che rese vincitore come miglior film La La Land per circa due minuti, seguito dall'ammissione dell'errore e dalla chiamata sul palco dei veri trionfatori con Moonlight. L'anno seguente era stato richiamato lo stesso incolpevole Kimmel, in un tentativo di esorcizzare la madornale cantonata precedente, ma dall'edizione successiva arrivò la decisione di eliminare quella figura di riferimento per alleggerire la già fisiologicamente sovraccarica cerimonia, sperando anche in una risalita degli ascolti della diretta televisiva sulla ABC.

Nel 2019 e nel 2020 le premiazioni si sono dunque svolte con la sola e consueta alternanza di celebrità che a turno introducevano le categorie di artisti da premiare. Non ha fatto eccezione l'edizione del 2021 che è stata ancora più stringata a causa delle forti limitazioni imposte dalla pandemia, con un drastico calo degli ascolti pari al 58% in meno rispetto all'anno precedente. Questa volta l'Academy vorrebbe tornare ad avere una figura che faccia gli onori di casa e, stando a quanto scrive The Hollywood Reporter, Tom Holland è stato raggiunto contattato per capire quanto possa essere fattibile. L'attore alcuni giorni fa aveva detto che, nel caso gli fosse stato chiesto di condurre la notte degli Oscar, avrebbe risposto "assolutamente sì, quale idiota direbbe di no? Sarebbe divertente, lo farei con piacere. Sono sicuro anche molto stressante, ma divertente".

Holland però aveva anche detto che per l'edizione del 2022 sarebbe stato impossibile per i troppi impegni. Questi primi mesi dell'anno lo vedono impegnato con la promozione di Uncharted e già dai primi di marzo sul set della serie The Crowded Room. "Forse in futuro, un giorno, ma non adesso" chiudeva l'attore. Se nel frattempo qualcosa è stato riarrangiato per permettergli di prepararsi almeno con un mese di anticipo per presentare la serata degli Oscar, questo non lo sappiamo. Sappiamo però che sarebbe il candidato ideale, in quanto dotato anche del talento da ballerino (l'edizione condotta da Hugh Jackman che si era esibito in vari numeri musicali coreografici era stata una delle migliori degli ultimi vent'anni) nonché protagonista del film campione di incassi della stagione che ha sfidato e piegato la pandemia: Spider-Man: No Way Home.