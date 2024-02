La morte ti fa bella, Steven Soderbergh rifiutò di dirigerlo, perché lo spaventò

News Cinema

Steven Soderbergh ha raccontato a Variety che, anni prima di Erik Brokovich, Ocean's Eleven, Magic Mike e Traffic, gli fu proposto il copione di La morte ti fa bella, ma con tristezza lasciò perdere, pur trovandolo molto divertente. Il motivo rischia di suonare ridicolo oggi.

La morte ti fa bella del 1992, diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Meryl Streep, Goldie Hawn e Bruce Willis, è una commedia nera ancora oggi piuttosto amata: in una chiacchierata con Variety il regista Steven Soderbergh ha raccontato che il copione originale gli era stato proposto. Lo trovò molto divertente, ma vide immediatamente una ragione per la quale avrebbe fatto meglio a rifiutare...

Steven Soderbergh su La morte ti fa bella: "La tecnologia richiesta mi fece paura"

Oggigiorno un film come La morte ti fa bella non stupisce particolarmente sul piano visivo, ma nel 1992 lo status tecnico del cinema era ben diverso. Nel film un'attrice e una romanziera, interpretate da Meryl Streep e Goldie Hawn, scoprono l'elisir di eterna giovinezza, che ne impedisce la morte anche se i loro corpi sono massacrati o si smembrano, nello stupore dell'uomo che da rivali si contendono, un chirurgo portato sullo schermo da un divertito Bruce Willis. Il gioco di prestigio visivo prese vita grazie all'impegno dell'Industrial Light & Magic, che in quegli anni abbatteva una barriera tecnica dopo l'altra: la CGI di The Abyss, Terminator 2, Jurassic Park, i fotomontaggi di Chi ha incastrato Roger Rabbit e così via. E per rimanere in tema, alla fine fu Robert Zemeckis ad affrontare volentieri la regia del film, ma il copione era stato proposto prima a Steven Soderbergh, gettonatissimo dopo la sua nomination all'Oscar per Sesso, bugie e videotape (1989). Ma passò, molto a malincuore...

Premetto che odio quando la gente parla di cose che non ha fatto. Per qualsiasi ragione, non credo che sia molto corretto farlo. [...] Ricordo di aver letto il copione e di aver immediatamente pensato che fosse molto divertente. E mi resi conto all'istante che era ben al di là delle mie capacità. La tecnologia che avrebbero usato mi faceva paura. Uno di quei casi in cui è durissima dire "Vi siete rivolti alla persona sbagliata", ma andò proprio così. [...] Non c'era un universo in cui io avrei saputo farlo. Sapevo che ci voleva qualcuno con una disinvoltura tecnica alla Zemeckis per farlo funzionare.

Da notare che, quando si parla di Soderbergh, si parla pur sempre di un grande tecnico del cinema. È storia nota che due dei suoi abituali collaboratori, Peter Andrews alla direzione della fotografia e Mary Ann Bernard al montaggio, non esistono: per ragioni contrattuali, quando lavora con gli studios, Soderbergh usa questi pseudonimi per non pestare i piedi ai sindacati che rappresentano quelle mansioni. Nel 2024 l'elaborazione dell'immagine di La morte ti fa bella ci fa quasi sorridere, ci appare ingenua, ma è stata anche la rivoluzione tecnica a rendere indimenticabili quegli anni.